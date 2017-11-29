Мы должны быть впереди первых: интернет-магазины Беларуси призвали выйти из «серой зоны»

Новости Беларуси. Интернет-магазинам необходимо выйти из «серой зоны». Об этом 29 ноября говорили участники встречи, посвященной предпринимательству в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые участники онлайн-рынка до сих пор работают в обход закона, даже несмотря на упрощенное налогообложение и возможность вести дела прозрачно. Это вредит добросовестной конкуренции, отчего страдает в первую очередь покупатель. Чтобы такая ситуация стала историей, в Беларуси сейчас активно обсуждается декрет «О цифровизации экономики».