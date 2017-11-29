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Мы должны быть впереди первых: интернет-магазины Беларуси призвали выйти из «серой зоны»

29 ноября 2017 15:12
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Новости Беларуси. Интернет-магазинам необходимо выйти из «серой зоны». Об этом 29 ноября говорили участники встречи, посвященной предпринимательству в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые участники онлайн-рынка до сих пор работают в обход закона, даже несмотря на упрощенное налогообложение и возможность вести дела прозрачно. Это вредит добросовестной конкуренции, отчего страдает в первую очередь покупатель. Чтобы такая ситуация стала историей, в Беларуси сейчас активно обсуждается декрет «О цифровизации экономики».

Мы должны быть впереди первых: интернет-магазины Беларуси призвали выйти из «серой зоны»-1

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:
У Беларуси хорошее конкурентное преимущество в этой сфере. У нас есть разработчики собственных программных продуктов, есть квалифицированный персонал. Нам нужно не упустить момент для того, чтобы использовать эту цифровизацию для повышения эффективности нашей экономики и конкурентоспособности, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Все идут вперед. Мы не то что должны плестись в хвосте, мы должны быть впереди первых – это наша общая задача.

Мы должны быть впереди первых: интернет-магазины Беларуси призвали выйти из «серой зоны»-4

Отметим, что декрет «О цифровизации экономики» – он же ПВТ 2.0 – предусматривает создание площадок для торговли криптовалютой, смарт-контракты (это компьютерные коммерческие алгоритмы) и экспорт IT-услуг. Наши программисты будут работать с зарубежными инвесторами.

# Экономика # Фотофакт # Владислав Щепов # Экономика

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