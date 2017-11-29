Цифры показывают – спад в торговле преодолели: о чем бизнесмены Беларуси и Казахстана договорились на форуме в Минске?

Новости Беларуси. Логичным дополнением встречи на высшем уровне стали переговоры деловых кругов Беларуси и Казахстана. Совместный форум в Минске собрал внушительный десант бизнес-элиты двух стран – около 400 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только по предварительным итогам, счёт подписанных контрактов идёт на десятки миллионов долларов. Евгений Горин знает, что стоит за цифрами.

Евгений Горин, СТВ:

Хорошая новость заключается в том, что Беларуси и Казахстану нет необходимости заново изобретать велосипед. Мы партнёры по Евразийскому экономическому союзу. Интеграция это наш приоритет. Поэтому и наполнение ее реальными экономическими проектами – естественная необходимость. Здесь главное не тормозить.

Почти полтысячи участников собрал белорусско-казахстанский бизнес-форум. И показал более ста отечественных разработок. Как для новых стартапов, так промышленной кооперации уже существующих производств. Наибольший интерес вызвала сфера высоких технологий.

Здесь наши страны, как участники не только ЕАЭС, но и Экономического пояса шелкового пути крайне заинтересованы в поиске новых возможностей для роста. Условия для резидентов технопарка «Великий камень» сейчас даже опережают казахстанских коллег. Зарегистрироваться здесь можно всего за 2 часа. Во всем мире идет острая борьба за инвестора.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Сейчас у нас такие первые инвесторы есть. Из США купили в частную собственность, из Республики Беларусь инвестор, кстати, приобрёл в частную собственность. Мы оформляем надлежащим образом соответствующие документы. Американскому инвестору такие документы уже оформлены. Он владелец кусочка территории Республики Беларусь в нашем парке.

В Беларуси «Великий камень» – единственное место, где землю можно получить в частную собственность. Но и горизонты финансовой выгоды для национальной экономики от технопарка огромны.

Казахстан, кстати, за десятилетие четырежды становился одним из ведущих реформаторов в мире по улучшению деловой активности. В авторитетнейшем рейтинге «Ведение бизнеса» страна сейчас заминает 35 место. В Беларуси изменения бизнес-климата также открывают новые возможности для роста.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы идём тем же путём. Посмотрите последний Декрет номер 7 нашего Президента. В его развитии также будет принята нормативная база. Конечно, опора на малый и средний бизнес. Это очень важная и стратегическая линия. Здесь мы тоже найдём взаимодействие, потому что малые и средние предприятия как раз сильны в кооперации.

Уже в первые часы форума подписаны крупные контракты. Белорусских карьерных самосвалов казахские бизнесмены купили на 25 миллионов долларов.

Еще – 500 машинокомплектов для комбайнов. И белорусских тракторов на казахстанских полях в следующем году будет больше на две тысячи. Поставки нашей автотехники – уже серьезная статья для тамошнего бизнеса.

Дин Ким, председатель Совета директоров АО «Агромашхолдинг»:

Сейчас по доле рынка мы занимаем в Казахстане порядка 40% именно с продукцией, произведённой с белорусским предприятием «Гомсельмаш». Более того скажу, что помимо поставки, обслуживания и реализации, мы занимаемся и производством непосредственно – совместно с нашим партнёром из Беларуси мы организовали и производство внутри Казахстана.

Цифры показывают, что Беларусь и Казахстан преодолели спад во взаимной торговле. В этом году она стремительно восстанавливается.