«Постоянная забота о своих тружениках». Как в СПК «Прогресс-Вертелишки» в погоне за показателями не забывают о человеке

Новости Беларуси. Каждая сельхозкультура должна приносить прибыль, а рынки нужно завоевывать оригинальной и качественной продукцией. При этом нужно менять стиль работы и приспосабливаться к новому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы требования Президента ко всем, в чьих руках сельское хозяйство. Как повысить эффективность аграрной отрасли 3 апреля обсуждали на республиканском семинаре-совещании (подробнее здесь). Один из ключевых вопросов 5-часовой дискуссии – кадры. Они, как известно, решают все, и сельское хозяйство здесь не исключение. Передовые хозяйства могут стать площадкой для подготовки именно таких современных специалистов. Галина Буро продолжит тему.

Антонина Детченя, животновод СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Есть такая корова старая – 9 лет ей – номер 304. Дает молока немеряно. И эту рекордсменку, любимицу-корову с черным окрасом, здесь в шутку называют Наоми Кэмпбелл. Антонина Детченя, животновод с 30-летним стажем, знает: возраст коровы – не показатель удоя. Тем более, когда хозяйство первым в стране установило комплекс по роботодоению.

Все автоматизировано, а результаты – в тысячах литров. Работники уверены, что прогресс у них во всем. Антонина Детченя:

А почему бы и нет? Зарплата нас устраивает. Квартирами обеспечены. Вот моих трое – все в новых домах, у всех новые квартиры.

На молочно-товарном комплексе «Баторовка» выращивают племенных коров. В вопросе продуктивности нет мелочей, важно соблюсти технологию от и до, особенно в питании.

Галина Буро, СТВ:

По результатам прошлой уборочной кампании это хозяйство в четверке лидеров по урожайности в стране. Кормов здесь заготовили столько, что с лихвой хватило на весь год. Причем буренки питаются кормами только собственного производства.

Но расслабляться некогда, ведь на дворе весна. Отремонтированная техника блестит на солнце и по первому зову готова рвануть в поле. Озимые уже радуют первыми ростками сочной зелени. А ведь когда-то эти поля СПК «Прогресс-Вертелишки» считались низкоплодородными. Грамотный подход, и теперь здесь отлично растет любая культура.

Иван Головенко, главный агроном СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Хозяйство готово. Ждем только единственное: создадутся условия благоприятные, как только можно выйти в поле, особенно где-то на легких почвах. Может, завтра, как говорят, зацепимся, и первые трактора уже выйдут в поле. Председатель СПК, герой Беларуси Василий Ревяко о посевной думает, хотя этот процесс за 24 года под его руководством отлажен стабильно. Стремится в погоне за показателями не забыть о человеке. Получается.

Сотрудница СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Мужчины изъявили желание, написали нам благодарность. И здесь написали: «Благодарим председателя СПК «Прогресс-Вертелишки» Ревяко за постоянную заботу о своих тружениках».

Какой еще агрогородок похвастается центром досуга для пожилых людей? Тут и тренажеры, и бильярд, курсы компьютерной грамотности и кружки по интересам – люди приезжают даже из соседних деревень.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Недавно мы проходили апробацию на поставку яблок на фирму в Москву. И они когда к нам приехали, они просто были в восторге. Сказали, что это что-то не похожее на деревню. Вертелишки – образцовая деревня будущего, признанный факт. Более 3000 жителей. Свой газ, интернет, водопровод, поликлиника и торговые объекты. Такие деревни будущего должны быть в каждой области Беларуси – на этом акцентировал внимание и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во всех сельских населенных пунктах и агрогородках Беларуси необходимо разработать и в полном объеме внедрить новые социальные стандарты. В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и интернет, желательно высокоскоростной. Только при решении всех имеющихся проблем наша аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень. Он предполагает престиж и комфорт сельского быта, моду, если хотите, на собственный дом и вокруг него кусочек земли.

В 2018 году от хозяйства в Вертелишках готовится к сдаче новый дом на 18 квартир. Вопрос жилья для работников в приоритете. Чеслав Дешкевич, тракторист-машинист, обзавелся своими квадратными метрами еще 10 лет назад. Всю жизнь он работает в СПК, ежегодно получает бонусы. Недавно вернулся из поездки в Израиль – такой тур перед Пасхой стал подарком для лучших работников.

Чеслав Дешкевич, тракторист-машинист СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Посетили Назарет, Иерусалим, окунулись в Иордан – классные, конечно, ощущения.