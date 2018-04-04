«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией

Новости Беларуси. Беларусь и российская Удмуртия намерены увеличить товарооборот. За год он уже вырос на 13% и составляет более 140 миллионов долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спрос прежде всего на продукты питания, системы освещения, электрическое и тепловое оборудование. Представители ведущих предприятий Удмуртии обсуждают в Минске наиболее перспективные направления сотрудничества.

Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации:

Мы думаем о визите главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова в Республику Беларусь. К этому весеннему визиту нам очень важно совершить серьезный прорыв по товарообороту и по соглашениям наших предприятий.

Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики Российской Федерации:

Наша основная цель – как можно больше таких контактов, которые в последующем должны перерасти в контракты. Мы за двусторонний интерес, не только с точки зрения продажи нашей продукции. Мы готовы работать под запросы предприятий Беларуси.