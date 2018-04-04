Прямой эфир

«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией

04 апреля 2018 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и российская Удмуртия намерены увеличить товарооборот. За год он уже вырос на 13% и составляет более 140 миллионов долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией-1

Спрос прежде всего на продукты питания, системы освещения, электрическое и тепловое оборудование. Представители ведущих предприятий Удмуртии обсуждают в Минске наиболее перспективные направления сотрудничества.

«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией-4

Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации:
Мы думаем о визите главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова в Республику Беларусь. К этому весеннему визиту нам очень важно совершить серьезный прорыв по товарообороту и по соглашениям наших предприятий.

«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией-7

Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики Российской Федерации:
Наша основная цель – как можно больше таких контактов, которые в последующем должны перерасти в контракты. Мы за двусторонний интерес, не только с точки зрения продажи нашей продукции. Мы готовы работать под запросы предприятий Беларуси.

«Мы за двусторонний интерес». Беларусь намерена увеличить товарооборот с Удмуртией-10

Впереди – подписание новых контрактов. Гости планируют посетить ряд компаний отечественной IT-индустрии. Также прорабатывается вопрос о создании совместных предприятий.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт # Валерия Антоненко # Михаил Хомич

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 04.04.2018
04 апреля 2018 17:40

Новости экономики за 04.04.2018

Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси
04 апреля 2018 17:39

Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси

С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно
04 апреля 2018 17:37

С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно