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Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси

04 апреля 2018 17:39
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Новости Беларуси. Международная финансовая организация стремится к тому, чтобы повысить качество жизни обычных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе нового документа – увеличение количества рабочих мест в частном секторе, повышение качества здравоохранения, а также развитие инфраструктуры.

За 25 лет Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на сумму 1,7 миллиардов долларов. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в нашей стране включает 8 проектов почти на 790 миллионов долларов.

Больше новостей экономики за 4 апреля здесь.

# Экономика # Беларусь-Всемирный банк

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