Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси

Новости Беларуси. Международная финансовая организация стремится к тому, чтобы повысить качество жизни обычных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе нового документа – увеличение количества рабочих мест в частном секторе, повышение качества здравоохранения, а также развитие инфраструктуры.

За 25 лет Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на сумму 1,7 миллиардов долларов. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в нашей стране включает 8 проектов почти на 790 миллионов долларов.