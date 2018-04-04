Новости экономики за 04.04.2018

Новости Беларуси. Сколько новых автомобилей купят белорусы в 2018 году, и как на дачи будут добираться пенсионеры? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НОВЫЙ ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЙ?
Белорусский автомобильный рынок оживился. Рост продаж новых машин специалисты объясняют в том числе доступностью кредитов. 70 % сделок заключаются за счет заемных средств. Например, при покупке бюджетного авто в качестве первого взноса достаточно внести 3000 рублей. Остальное – в кредит.
В 2018 году специалисты прогнозируют рост рынка до 40 тысяч новых автомобилей. Эксперты ожидают, что апрель будет самым «жарким» по продажам, ведь с мая вступают в силу новые условия кредитования.
ХАКЕРСКИЕ АТАКИ НА БАНКИ
Эксперты отмечают существенный рост количества хакерских атак на банки. За год – почти в три раза. Киберпреступники сосредоточились на легкодоступных схемах. Предпочтение отдают банкоматам, взламывают программную начинку. Уязвимость банков увеличивают и системы дистанционного банковского обслуживания, особенно различные мобильные приложения.