Прямой эфир

Новости экономики за 04.04.2018

04 апреля 2018 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сколько новых автомобилей купят белорусы в 2018 году, и как на дачи будут добираться пенсионеры? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОВЫЙ ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЙ?

Белорусский автомобильный рынок оживился. Рост продаж новых машин специалисты объясняют в том числе доступностью кредитов. 70 % сделок заключаются за счет заемных средств. Например, при покупке бюджетного авто в качестве первого взноса достаточно внести 3000 рублей. Остальное – в кредит.

Новости экономики за 04.04.2018-1

В 2018 году специалисты прогнозируют рост рынка до 40 тысяч новых автомобилей. Эксперты ожидают, что апрель будет самым «жарким» по продажам, ведь с мая вступают в силу новые условия кредитования.

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ НА БАНКИ

Эксперты отмечают существенный рост количества хакерских атак на банки. За год – почти в три раза. Киберпреступники сосредоточились на легкодоступных схемах. Предпочтение отдают банкоматам, взламывают программную начинку. Уязвимость банков увеличивают и системы дистанционного банковского обслуживания, особенно различные мобильные приложения. 

Новости экономики за 04.04.2018-4

Эксперты рекомендуют банкам проводить постоянный мониторинг защищенности всех банковских систем, чтобы снизить растущие риски.

Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси

С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно

Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси
04 апреля 2018 17:39

Всемирный банк утвердил новую 5-летнюю стратегию для Беларуси

С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно
04 апреля 2018 17:37

С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно

Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?
04 апреля 2018 17:35

Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?