Посол КНР в Беларуси о «Великом камне»: «Это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества»

Новости Беларуси. Китайская экономическая машина после глухого локдауна вновь заводит двигатель на полную мощь. Динамика 2020 года показывает: наши страны действительно могут быстро прибавлять в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 12 месяцев вышли почти на 4,5 миллиарда долларов. Внушительная сумма и прямых китайских инвестиций – больше 140 миллионов.

Алексей Авдонин: надо поднимать вопрос разработки белорусской вакцины от коронавируса совместно с Китаем