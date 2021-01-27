Посол КНР в Беларуси о «Великом камне»: «Это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества»
Новости Беларуси. Китайская экономическая машина после глухого локдауна вновь заводит двигатель на полную мощь. Динамика 2020 года показывает: наши страны действительно могут быстро прибавлять в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 12 месяцев вышли почти на 4,5 миллиарда долларов. Внушительная сумма и прямых китайских инвестиций – больше 140 миллионов.
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Из совместных проектов масштабом выделяется индустриальный парк «Великий камень».
Там зарегистрировано 67 резидентов, многие производства уже успешно работают, общая сумма заявленных инвестиций – 1 миллиард 200 миллионов долларов.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Данный парк – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества.
Ситуация эпидемиологическая скажется на парке, но, как видите, положительная динамика его развития все-таки сохраняется. Китайско-белорусский индустриальный парк постепенно уже превращается в совершенно современный парк с полной инфраструктурой и со всесторонними условиями для привлечения инвестиций.
Китайская сторона готова и в дальнейшем укреплять сопряжение в инициативе «Пояса и пути» со стратегией социально-экономического развития Беларуси.