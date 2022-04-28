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Внедрение инноваций и замена импорта. В Орше проходит X Международный экономический форум

28 апреля 2022 15:46
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Новости Беларуси. Импортозамещение, внедрение инноваций, инвестиционный и экспортный потенциалы регионов – в Орше проходит юбилейный X Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение инноваций и замена импорта. В Орше проходит X Международный экономический форум-1

Повестку работы формируют белорусские, китайские и российские эксперты. Представители бизнес-кругов обсуждают перспективы выхода на китайский рынок. Очевидно, объединив усилия, можно оперативнее решить вопросы организации новых логистических цепочек. Опытом делятся как государственные, так и частные компании.

Международный экономический форум – уникальная платформа для укрепления и развития межрегиональных связей с дружественными странами. 29 апреля эксперты расскажут об инструментах поддержки малого бизнеса, работе сельскохозяйственных кластеров и применении цифровых инструментов.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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