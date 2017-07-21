Новости экономики за 21.07.2017

Начнем с арбуза – тоже ягода, от 2 до 3 рублей за килограмм. Не дешевеет малина – 8 рублей в среднем, вполне доступна черника – от 4 до 9 рублей, и тем более по карману смородина – в среднем 2 рубля за килограмм.

При этом лук, редис и чеснок не спешат дешеветь. Что покупать выгодно сейчас, а с какими покупками можно подождать до сезонного снижения?

Новости Беларуси. Накануне выходных упали цены на картофель и огурцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая дорогая сейчас голубика – от 16 до 25 рублей.

И несколько слов про грибы: в 2017 году, по крайней мере пока, их немного, и в основном лисички – от 7 до 11 рублей за килограмм. Продавцы говорят, что боровики нужно ждать чуть позже.

ЛАТВИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

Эксперимент железнодорожных компаний Беларуси и Латвии:

на поезд Минск-Рига внедряют систему динамического ценообразования.

На практике это означает, что цена билета будет формироваться в зависимости от сроков их приобретения пассажирами и уровня населенности вагона соответствующего типа. Например, при покупке билетов за 45 суток до отправления поезда при наполняемости пассажирского вагона менее 10 % стоимость проезда будет в два раза ниже, чем за 10 дней до отправления. Или цена плацкарта: она будет приближена к стоимости проезда в автобусе и составит всего 45 рублей.

ГОТОВНОСТЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Почти половина отопительных источников столицы готова к холодному сезону. Сейчас ведется профилактика одновременно во всех районах Минска, чтобы к 1 сентября все коммуникации были готовы.

При этом профилактика не должна затягиваться и превышать 14 дней при отсутствии явных поломок.

ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

На тестах магазинов можно заработать. Самый необычный заработок предлагают тайным покупателям. Суть работы заключается в следующем: независимому клиенту дают возможность приобрести товар или воспользоваться услугой. Задача нанятого – оценить качество, уровень сервиса и удобство шоппинга или досуга.