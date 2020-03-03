Поиск альтернативных источников, цены и логистика. Александр Лукашенко провёл совещание по нефти

Новости Беларуси. Как снизить долю нефтеперерабатывающего комплекса в структуре ВВП и с какими поставщиками сырья Беларуси выгодно заключать контракты? Президент провел совещание по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса. Ежемесячно страна недополучает 1 миллион тонн сырья. Наши НПЗ работают в условиях дефицита нефти. Напомним, Россия приостановила поставки, поскольку приемлемые для обоих партнеров условия найти пока не удалось. Беларусь тем временем ведет активный поиск альтернативных источников. 3 марта Александр Лукашенко принял кадровое решение. Обновление в правительстве – вопросы нефтеперерабатывающего комплекса отныне курировать будет Юрий Назаров, экс-глава «Беллесбумпрома». Подробности расскажет Екатерина Жилянина. Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше? Рассказывает Юрий Назаров

Еще до начала совещания Президент принял Юрия Назарова. Экс-председатель концерна «Беллесбумпром» стал вице-премьером. С 3 марта он заменил на посту Игоря Ляшенко, тот в свою очередь переходит на другую работу. Таким образом, Юрию Назарову предстоит курировать непростую сферу в непростой момент. Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси

И сразу в бой. Совещания по работе нефтехимического комплекса у главы государства проходят периодически. А в узком составе его участники, своего рода рабочая группа, собираются еще чаще. Вопрос для страны сейчас действительно актуальный. С конца декабря наши НПЗ работают в условиях сниженной загрузки – сказывается нехватка сырья. Ежемесячно мы недополучаем около 1 миллиона тонн. Нужды внутреннего рынка удовлетворены, а вот экспорт в таких условиях просел. Очевидно, что страны с открытой экономикой и отсутствием собственного сырья становятся уязвимы в моменты таких нефтяных спекуляций. Тенденция мировая, вплотную затронула и Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях. Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа Бога такое счастье. Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Сложные ситуации заставляют мобилизоваться и в некоторой степени даже становятся двигателем прогресса. Очевидно, что сейчас остро встал вопрос структуры ВВП. Нефтяная отрасль, понятно, вносит и будет вносить свой вклад, но доля его должна снижаться. Александр Лукашенко:

На этот продукт завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических, иных предприятий страны. Потому что у нас привязан к переработке нефти большой «хвост» нефтехимии. Немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год. Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП.

Правительству предстоит над этим потрудиться. Еще один момент – диверсификация – поиск альтернативных источников. Страна не должна зависеть от одного поставщика. Никто, конечно, не отменяет долгосрочного сотрудничества с давними партнерами, но и новые связи нужно налаживать. Александр Лукашенко:

Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться, и это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире и в том числе с нашим партнером-монополистом. Как сообщают сами россияне, поставки в Китай у них сократились на треть. Это не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет (подробнее здесь).

Нефть предлагают многие поставщики. Но важна не только цена за баррель, но еще и логистика. И решать вопрос надо системно: должна быть выстроена рабочая схема, создана соответствующая инфраструктура.

В Беларуси завершается масштабная модернизация нефтеперерабатывающих предприятий. В стране два завода: на юге – мозырский, на севере – новополоцкий. Они производят высококачественный продукт, который востребован на рынке. И потому задача сейчас – обеспечить их гарантированную работу с полной загрузкой. Александр Лукашенко: рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок

Александр Лукашенко:

Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40 %, может быть, 50 % будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30 % можем покупать с портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться. В настоящее время из балтийских портов доставлять сырье можно лишь по железнодорожной ветке. Конечно, это далеко не оптимальный вариант. Трубопровод сделал бы схему поставок куда более удобной. Александр Лукашенко:

Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам.

Очень серьезные заявления и намерения со стороны США. С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И вы видели, на Мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Поэтому надо просто шевелиться.

США, Казахстан, Азербайджан, а также российские компании – список возможных поставщиков правительство пытается расширить. 5-6 российских компаний уже согласились на продажу без премии. Более того, через литовский порт в Беларусь доставят сырье, купленное через трейдеров.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

У нас традиционно были большие поставщики, вы их всех знаете. Сейчас по поручению главы государства мы ведем активную работу по привлечению на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России.