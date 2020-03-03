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Александр Лукашенко: рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок

03 марта 2020 11:16
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Новости Беларуси. 3 марта во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко: рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сложилась ситуация таким образом, что рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке. Но это премиальный рынок. И южный мозырский завод производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей в Украине. Они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо. Мы очень ответственно себя ведем на этом рынке.  

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И мы могли бы, поставляя из альтернативных источников нефть через Украину по трубе Одесса – Броды работать вместе, договорившись, с украинцами, странами Юго-Восточной Европы, поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая через порт Одессы. И поставляя через Украину.  

Александр Лукашенко: рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок-4

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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