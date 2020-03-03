Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Ситуация с нефтью складывается непростая. Беларусь продолжает работу над диверсификацией поставок сырья. Зацикленность на нескольких поставщиках во многом связывает руки, а на нефтяное сырье завязаны потребности внутреннего рынка топлива и стабильная работа химических (и не только) предприятий страны.

Среди обсуждаемых тем и работа двух НПЗ, в том числе и на внешние рынки. Предприятия работают со сниженной загрузкой мощностей. При этом внутренние потребности обеспечены. За два месяца 2020 года оба завода переработали 1 миллион 850 тысяч тонн нефти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. К сожалению, не смотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик.

Сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья.

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Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться, и это задача номер один. Нефть сегодня мгновенно дешевеет, и в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными.