Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть
Новости Беларуси. Беларусь продолжит покупать у России 40-50 % нефти от общего объема после окончательной диверсификации. Остальная доля – альтернативные источники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 3 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.
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Ситуация с нефтью складывается непростая. Беларусь продолжает работу над диверсификацией поставок сырья. Зацикленность на нескольких поставщиках во многом связывает руки, а на нефтяное сырье завязаны потребности внутреннего рынка топлива и стабильная работа химических (и не только) предприятий страны.
Беларуси необходимо находить новых поставщиков. Среди альтернативных «нефтяных партнеров» – Норвегия, Казахстан, заинтересована страна и в долгосрочном контракте на поставку азербайджанского сырья.
Здесь же процесс обязывает продумывать и логистику доставки.
Среди обсуждаемых тем и работа двух НПЗ, в том числе и на внешние рынки. Предприятия работают со сниженной загрузкой мощностей. При этом внутренние потребности обеспечены. За два месяца 2020 года оба завода переработали 1 миллион 850 тысяч тонн нефти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. К сожалению, не смотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик.
Сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья.
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Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться, и это задача номер один. Нефть сегодня мгновенно дешевеет, и в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными.
При этом мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем. Сколько бы она ни стоила, будем, потому что эта нефть, добыча ее и транспортировка создавались в том числе руками и белорусов. Тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам.
Вы ведь понимаете, что у нас два крупных, продвинутых, неплохих предприятия по переработке нефти.
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Северный завод. Вы знаете, что вокруг ближе, чем Новополоцк, нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой. Плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. В Новополоцке перерабатывать нефть и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок. Близкие рынки. Но нужна логистика.