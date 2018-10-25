Акцент на многовекторность сотрудничества. В Гомеле проходит встреча бизнес-кругов Украины и Беларуси

Новости Беларуси. В Гомеле сразу на нескольких площадках проходят мероприятия I Форума регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один» На заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества проходят переговоры между бизнес-кругами двух стран. На одной площадке собрались более 250 участников.

Речь пойдет об углублении взаимодействия с бизнес-сообществом приграничных регионов Украины, развитии многовекторного сотрудничества.

Площадкой для деловых переговоров станет и выставка: свои павильоны оформили более 160 предприятий со всех уголков Беларуси и 17 регионов Украины.

Виктор Власенко, начальник отдела внешнеэкономических связей Департамента экономического развития Черниговской областной государственной администрации (Украина):

Для нашего региона это очень важно. Потому как увеличение внешнеэкономического товарооборота выгодно и для Беларуси, и для Украины, в том числе и для Черниговской области. Безусловно, мы ждем изменений в лучшую сторону.