Всемирный банк готов оказать помощь Беларуси в совершенствовании системы управления госзакупками

Новости Беларуси. Представители международной финансовой организации ознакомились с особенностями действующей в стране системы госзакупок, а также работой универсальной товарной биржи как оператора соответствующей электронной торговой площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес у международных экспертов вызвал порядок проведения электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений, механизм определения начальной цены электронного аукциона и схема взаимодействия между организатором закупочной процедуры и ее участниками.