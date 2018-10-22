Подготовка к весеннему севу и ситуация в алкогольной отрасли. Большое совещание у Президента

Новости Беларуси. Максимальный экономический эффект без последствий для здоровья. Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждали 22 октября на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Лукашенко, здесь нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей. Ещё одной важной темой стала ситуация в аграрной сфере – окончание уборочных работ и подготовка к весеннему севу. Жёсткое требование главы государства – все работы должны быть завершены к 7 ноября.

Уборочную в этом хозяйстве Витебской области завершили еще две недели назад. Последней убрали кукурузу. Лето было теплым, так что урожай вдвое больше прошлогоднего. Сегодня на хранение поставили последний зерноуборочный комбайн. Сеялки, опрыскиватели, прессы – теперь технике предстоит пройти инспекцию на исправность перед следующим сезоном.

Константин Почепко, заместитель генерального директора по промышленному и сельскохозяйственному производству УП «Витебскоблгаз»:

На сегодняшний день оканчиваем подъем зяби, 2-3 дня нам осталось, чтобы поднять зябь. Вносим органику. И идет постановка, дефектовка техники, которая становится на хранение.

Уборочная близится к завершению по всей стране. Еще остаются на полях свекла, кукуруза, картофель. Александр Лукашенко с рабочими поездками недавно посетил несколько областей. Оценил ход сельхозработ с воздуха. И 22 октября на совещании во Дворце Независимости поставил конкретные задачи. Все работы должны быть завершены не позднее 7 ноября. Ни один гектар урожая не должен остаться неубранным.

Михаил Русый, заместитель премьера-министра Беларуси:

Все основные работы завершить до 1 ноября. До 7 ноября – свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос. Сегодня эта задача очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору. Кроме того, поднято 700 тысяч гектаров зяби, еще 750 тысяч гектаров должны поднять. Это урожай будущего года.

В рядах пищепрома есть особая отрасль. Особая и с точки зрения прибыльности – привлекательности для бизнеса, и с точки зрения регулирования, то есть правил игры на рынке. Русый: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования» Речь о производстве и реализации ликеро-водочной продукции. Это вторая тема сегодняшнего совещания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Появились признаки недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, есть сложности во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, экспорт медленно растет. Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию. Поэтому давайте попробуем обсудить этот вопрос. По итогам совещания необходимо прийти к взвешенным, системным и окончательным решениям. Однако сделать это надо профессионально и объективно, поскольку любое изменение или нововведение затрагивает как потребителей, так и работников отрасли. А все они наши люди, и мы в первую очередь должны учитывать их интересы.

Аналитики проследили общемировой тренд последних лет – пить стали более качественный алкоголь. А это выбор в пользу сертифицированной продукции и удар по контрафакту. И еще одна хорошая новость для индустрии – продажи по итогам 2017 года зафиксировали максимум пятилетки – выросли на 1,5%.

Игроки на мировом рынке оживились: в Финляндии, например, в последнее время взялись увеличивать производство алкоголя, сделали ставку на экспорт. И роль этого вида продукции в экспортной корзине растет. Причем ставку сделали на новые рынки, прежде всего азиатские.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Беларусь не осталась в стороне от мировых тенденций. Еще в 2015 у главы государства состоялось совещание по развитию ликеро-водочной отрасли. Были обозначены проблемы, а по итогам приняты решения. В том числе увеличивать объемы производства, осваивать новые рынки, а собственный защитить от некачественного алкоголя.

Сегодня можно подвести предварительные итоги. Оценить эффективность выбранных тогда инструментов и обсудить очередной пакет предложений. Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси Государственная монополия на производство и продажу алкоголя – привычная практика для многих стран. По аналогичному пути пошли в Финляндии, Швеции, Австрии, Канаде, не обошли стороной такую практику в США, Китае и Турции. Во-первых, это хорошая статья доходов, во-вторых, инструмент в борьбе за культуру пития. Александр Лукашенко:

Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Я хочу отметить, что алкогольная продукция – товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством (подробнее здесь). Уже в начале прошлого столетия Беларусь славилась своими винокурнями. Их продукция составляла почти четверть от всей промышленности. Сегодня алкоголь выпускают как частные, так и государственные предприятия. Часть государственных три года назад объединили в холдинг.

Александр Гордиенко, заместитель генерального директора по производству предприятия по выпуску алкогольных напитков:

Предприятие постоянно вкладывает инвестиции в технологическое оборудование. Например, в 2018 году вложены средства и приобретено оборудование по контролю за оформлением готовой продукции. Это современнейшее оборудование, которое фотографирует трехмерное изображение бутылки и сравнивает с картой оформления, которая находится в памяти. Сегодня правительство предлагает еще один действенный инструмент. Единый регулятор. Стать им может «Белгоспищепром». Дело в том, что на данный момент деятельность по производству и реализации алкоголя курируют-регламентируют сразу несколько ведомств (проверка качества, лицензии, квоты). А это создает определенные неудобства. После принятых в 2015 мер объемы производства увеличились, рентабельность тоже.

Сергей Тарасюк, заместитель генерального директора предприятия по выпуску алкогольных напитков:

Что мы имеем на сегодня. Это темпы роста экспорта 140%. Довольно серьезно расширена география поставок нашей продукции: водки, ликеро-водочных изделий. Сегодня реализация идет более чем в 25 стран мира. Наши общие мощности в разы превышают внутренний спрос. А, значит, важнейшая роль отводится экспорту. Белорусский алкоголь покупают в СНГ, европейских странах, таких как Италия, Испания, Норвегия, есть поставки в США, Великобританию, Австралию, Перу, Нигерию. В общем, география широка, но главным рынком сбыта для нас остается Россия.

За эти годы экспорт вырос, но темпы роста все еще недостаточно высоки. Как минимум 20% продукции по правилам производители должны отправлять за рубеж. Поставки на внутренний рынок ограничиваются квотами. Каждое предприятие вне зависимости от формы собственности получает свою долю на белорусских прилавках. Но есть обстоятельство, которое бизнесменов тяготит. Условия на рынке для всех игроков должны быть равными. А ведь госпредприятия несут большую социальную нагрузку. В то время как частники, получая свой кусок пирога, ограничиваются акцизами и НДС. Кстати, последние лидируют на рынке. Госсектор тормозят задолженности, необходимость обновлять старые производственные линии. Уравнять условия можно как раз с помощью квот.