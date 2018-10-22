Русый на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли: «Внесли предложения усилить меры государственного регулирования»

Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей. Об этом заявил Президент на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

По итогам совещания решено следующее: для предприятий всех форм собственности должны быть созданы равные условия. Так, к примеру, государственные участвуют в целом ряде социальных программ. У частников же подобной нагрузки нет. Сейчас от них тоже будут ждать социально-ответственного подхода. К тому же, не нужно забывать и про поиск новых рынков сбыта и экспорт.