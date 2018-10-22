Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 22 октября, заявил Президент на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли.

Жесткий порядок в этой сфере Александр Лукашенко требовал навести еще три года назад. Многое уже сделано. Усовершенствован порядок квотирования производства алкоголя, приняты эффективные решения по борьбе с серым импортом. Но некоторые проблемные вопросы остались. По-прежнему самая главная задача – защита внутреннего рынка. Есть вопросы и к производителям. Почему экспорт растет так медленно? И какие меры предпринимаются для продвижения белорусской продукции?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу отметить, что алкогольная продукция – товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет.

Сегодняшняя тема уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда мы подробно рассмотрели проблемы этой сферы, приняли необходимые решения. Сегодня вопрос в том, насколько эти решения соответствовали духу времени, исходя уже из практики.

Один из вопросов – защита внутреннего рынка. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей. Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа. Импорт у нас составляет всего 3-3,5 %, и то тех крепких продуктов ликеро-водочных, которые мы не производим, допустим, коньяков. Появились признаки недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, есть сложности во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, экспорт медленно растет. Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию.