Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси
Новости Беларуси. Новость для покупателей. В Беларуси на алкоголь предлагают установить единые розничные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»
То есть в разных магазинах один и тот же продукт будет стоить одинаково. Для этого определят минимальную входную цену и единую торговую надбавку. Алкоголя премиум-класса, правда, это правило не коснется. Говоря о горячительных не стоит забывать – товар специфический. И развивая производства, не стоит забывать про культуру потребления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – не только производить и пить, а главное – последствия этого пития. Поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий.
Меры по борьбе с серым импортом приняты, но победить контрафакт не так-то просто. Так что защита внутреннего рынка продолжит совершенствоваться. На площадке ЕАЭС наша страна будет, как и прежде, отстаивать обязательную сертификацию. Только так можно защитить жизнь и здоровье людей от некачественного алкоголя. До конца 2018 года все озвученные предложения проработают. После чего будут приняты решения по дальнейшему развитию отрасли.