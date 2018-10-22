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Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси

22 октября 2018 17:19
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Новости Беларуси. Новость для покупателей. В Беларуси на алкоголь предлагают установить единые розничные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

То есть в разных магазинах один и тот же продукт будет стоить одинаково. Для этого определят минимальную входную цену и единую торговую надбавку. Алкоголя премиум-класса, правда, это правило не коснется. Говоря о горячительных не стоит забывать – товар специфический. И развивая производства, не стоит забывать про культуру потребления.

Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Главное – не только производить и пить, а главное – последствия этого пития. Поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий.

Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси-4

Меры по борьбе с серым импортом приняты, но победить контрафакт не так-то просто. Так что защита внутреннего рынка продолжит совершенствоваться. На площадке ЕАЭС наша страна будет, как и прежде, отстаивать обязательную сертификацию. Только так можно защитить жизнь и здоровье людей от некачественного алкоголя. До конца 2018 года все озвученные предложения проработают. После чего будут приняты решения по дальнейшему развитию отрасли.

# Алкоголь # общество # Фотофакт

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