Единые розничные цены хотят установить на часть алкогольной продукции в Беларуси

Новости Беларуси. Новость для покупателей. В Беларуси на алкоголь предлагают установить единые розничные цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков» То есть в разных магазинах один и тот же продукт будет стоить одинаково. Для этого определят минимальную входную цену и единую торговую надбавку. Алкоголя премиум-класса, правда, это правило не коснется. Говоря о горячительных не стоит забывать – товар специфический. И развивая производства, не стоит забывать про культуру потребления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – не только производить и пить, а главное – последствия этого пития. Поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий.