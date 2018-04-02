«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе

Новости Беларуси. На Гянджинском автомобильном заводе сошел с конвейера 10-тысячный трактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощности предприятия 2 апреля продемонстрировали белорусской делегации во главе с вице-премьером. Мой коллега Дмитрий Боярович тоже был на показе.

Обычный, но уникальный. Вот он – сошедший с конвейера только что трактор № 10 000. Для завода, который в свое время был пилотным проектом Беларуси в чужой стране, это хорошая цифра. Ежегодно «Белорусов» под маркой «Ганджа» здесь производят около 1000.

Камран Назаров, директор Гянджинского автомобильного завода:

Мы начинали со 100 тракторов, 200, 500. В прошлом году у нас был самый высокий показатель, мы закрыли 1600 тракторов. На этот год мы поставили планку в 2000 тракторов.

Соответствующий контракт – к слову – подписан сегодня. Он принесет заводу 2,5 миллиона долларов. А значит, стабильную работу и благополучие семьям тех, кто трудится на Ганджи. В планах у руководства – улучшать формулу «цена-качество» за счет снижения себестоимости продукции.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Сегодня основная задача – найти хорошую логистику поставки нашей техники, дешевую, качественную. Вернее даже не качество повысить, а локализацию производимой здесь продукции. И я думаю, что если они достигнут где-то 46-47 %, это вообще будет как у нас на заводе.

10 тысяч – это лишь начало. Большой экспортный вояж планируется совершить в Турцию. Там уже ведется работа по созданию сборочного производства. Его мощность составит 5000 тракторов в год. В перспективе – выход на рынок Ирана.