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«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе

02 апреля 2018 20:51
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Новости Беларуси. На Гянджинском автомобильном заводе сошел с конвейера 10-тысячный трактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-1

Мощности предприятия 2 апреля продемонстрировали белорусской делегации во главе с вице-премьером. Мой коллега Дмитрий Боярович тоже был на показе.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-4

Обычный, но уникальный. Вот он – сошедший с конвейера только что трактор № 10 000. Для завода, который в свое время был пилотным проектом Беларуси в чужой стране, это хорошая цифра. Ежегодно «Белорусов» под маркой «Ганджа» здесь производят около 1000.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-7

Камран Назаров, директор Гянджинского автомобильного завода:
Мы начинали со 100 тракторов, 200, 500. В прошлом году у нас был самый высокий показатель, мы закрыли 1600 тракторов. На этот год мы поставили планку в 2000 тракторов.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-10

Соответствующий контракт – к слову – подписан сегодня. Он принесет заводу 2,5 миллиона долларов. А значит, стабильную работу и благополучие семьям тех, кто трудится на Ганджи. В планах у руководства – улучшать формулу «цена-качество» за счет снижения себестоимости продукции.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-13

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Сегодня основная задача – найти хорошую логистику поставки нашей техники, дешевую, качественную. Вернее даже не качество повысить, а локализацию производимой здесь продукции. И я думаю, что если они достигнут где-то 46-47 %, это вообще будет как у нас на заводе.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-16

10 тысяч – это лишь начало. Большой экспортный вояж планируется совершить в Турцию. Там уже ведется работа по созданию сборочного производства. Его мощность составит 5000 тракторов в год. В перспективе – выход на рынок Ирана.

«Мы начинали со ста тракторов». 10-тысячная машина сошла с конвейера на Гянджинском заводе-19

Владимир Семашко: «Надо закрыть свой рынок и вместе выходить на другие рынки»

Нарастить планируют и экспорт новинок. К примеру, электротракторов и машин мощностью больше 300 лошадиных сил. По крайней мере, спрос на такой товар в Турции, Грузии и Иране огромный. И белорусы знают, что этот вопрос – лишь дело техники. Качественной и белорусской.

# Экономика # Владимир Семашко # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан # Федор Домотенко # Камран Назаров

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