Нацбанк рекомендует банкам обеспечить обменные пункты наличностью

Новости Беларуси. Национальный банк отреагировал на повышение спроса на иностранную валюту и направил рекомендации во все банки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для бесперебойного проведения обменных операций им необходимо реагировать на спрос и предложения. В кассах должно хватать денежной наличности в требуемых объемах. Кроме того, клиентам стоит напомнить и о широких возможностях безналичных валютно-обменных операций.

Что касается курса, к его формированию банкам следует подходить взвешенно и экономически обоснованно.