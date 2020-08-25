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Нацбанк рекомендует банкам обеспечить обменные пункты наличностью

25 августа 2020 16:49
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Новости Беларуси. Национальный банк отреагировал на повышение спроса на иностранную валюту и направил рекомендации во все банки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рекомендует банкам обеспечить обменные пункты наличностью-1

Для бесперебойного проведения обменных операций им необходимо реагировать на спрос и предложения. В кассах должно хватать денежной наличности в требуемых объемах. Кроме того, клиентам стоит напомнить и о широких возможностях безналичных валютно-обменных операций.

Что касается курса, к его формированию банкам следует подходить взвешенно и экономически обоснованно.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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