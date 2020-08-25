Министр финансов Беларуси высказался о колебаниях на валютном рынке

Новости Беларуси. 25 августа Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, конечно, главу Минфина расспросили о колебаниях на валютных рынках, их влиянии на госбюджет.

Если говорить о местных бюджетах (а как раз из них и финансируются основные соцобязательства), ситуация управляемая. Министр рассказал журналистам, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года процент поступления доходов остался прежним.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Те выплаты, которые привязаны к доллару, те расходы будут несколько увеличиваться. Что же касается доходов – например, от экспортеров – таких, как «Беларуськалий», то эти доходы, наоборот, будут прирастать.

С учетом того, что мы в данный момент уже осуществили большую часть взносов в уставные фонды международных организаций, то на эти расходы колебания серьезным образом не повлияют. Поэтому здесь будут как плюсы, так и минусы.

Понимая наличие наших золотовалютных резервов, понимая, что мы рассчитываемся по долгам, каких-то рисков того, что вся эта ситуация как-то изменится, экономических рисков – подчеркиваю – здесь нет.

Что касается государственного долга, то в 2020 году платежи составляют 3,6 миллиардов долларов, причем 2 миллиарда государство уже выплатило. По словам министра, нет оснований сомневаться в том, что оставшуюся часть Беларусь также погасит.