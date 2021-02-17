Почему цена за отопление в январе и декабре отличается? Рассказываем, как рассчитываются коммунальные платежи в Беларуси

Новости Беларуси. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим объясняется разница сумм в оплате за декабрь и за январь. Большинство многоквартирных домов оснащено приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление. Сумма платы из месяца в месяц может отличаться при неизменных тарифах и зависеть от того, сколько тепла по факту израсходовано. В многоквартирных домах, где нет приборов учета тепла, плата за отопление не меняется с октября до апреля. Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода.