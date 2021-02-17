Новости экономики за 17.02.2021

Новости Беларуси. Какой предстанет белорусская экспозиция на международной продовольственной выставке в Дубае? На каких новых условиях Беларусь будет возвращать кредит на строительство БелАЭС? Почему европейцы экономят на оплате отопления в своих домах? Как изменится объем экспорта товаров в 2021 году по мнению правительства? Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ GULFOOD В ДУБАЕ

Белорусская экспозиция будет организована на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания и напитков Gulfood в Дубае. В 2021 году площадь белорусской экспозиции увеличилась в полтора раза. Всего стенды 25 компаний-экспортеров представят мясо-молочную продукцию, ряд бакалейных и кондитерских изделий. Предприятия обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а продукция имеет сертификаты «Халяль». Ряд из них уже работает на рынках стран Персидского залива, остальные прибывают в ОАЭ в поиске надежных партнеров. ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ МОГУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ В ДОМАХ НАДЛЕЖАЩИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ