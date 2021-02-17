Новости экономики за 17.02.2021
Новости Беларуси. Какой предстанет белорусская экспозиция на международной продовольственной выставке в Дубае? На каких новых условиях Беларусь будет возвращать кредит на строительство БелАЭС? Почему европейцы экономят на оплате отопления в своих домах? Как изменится объем экспорта товаров в 2021 году по мнению правительства?
Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ GULFOOD В ДУБАЕ
Белорусская экспозиция будет организована на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания и напитков Gulfood в Дубае. В 2021 году площадь белорусской экспозиции увеличилась в полтора раза. Всего стенды 25 компаний-экспортеров представят мясо-молочную продукцию, ряд бакалейных и кондитерских изделий. Предприятия обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а продукция имеет сертификаты «Халяль». Ряд из них уже работает на рынках стран Персидского залива, остальные прибывают в ОАЭ в поиске надежных партнеров.
ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ МОГУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ В ДОМАХ НАДЛЕЖАЩИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Не менее 2,5 % населения Германии страдает от холода, так как не имеют денег на отопление. Чаще всего в кризисной ситуации оказываются родители-одиночки и их дети. По данными Федерального статистического управления в Висбадене, в 2019 году 2 миллиона жителей страны не могли поддерживать надлежащий температурный режим в своих домах. В 2020 году из-за финансовых трудностей не смогли должным образом отапливать свои дома 7 % родителей-одиночек и 4,8 % одиноких людей. В других европейских странах из-за невозможности обогревать жилища страдает еще больше людей. В 2019 году эта проблема затрагивала чаще всего жителей Болгарии, Литвы и Кипра.
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