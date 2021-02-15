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В Старых Дорогах будут производить экологичное топливо. Что это, сколько стоит и когда заработает производство?

15 февраля 2021 19:20
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Новости Беларуси. Экономика Минской области значительно выросла за последние пять лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только валовой региональный продукт составляет 11 % – это самый высокий показатель среди всех регионов. Промышленность выросла на 20 %. Задача на пятилетку – удвоить результаты. Ставка на инвестиции, инновации и новую продукцию.

В Старых Дорогах будут производить экологичное топливо. Что это, сколько стоит и когда заработает производство?-1

В Старых Дорогах строится производство пеллет. К строительству привлечены специалисты из разных уголков страны. Пока заливают фундамент. Также строители использовали бетонные колонны, возведенные еще в советское время. Их усилили и расширили. Высота здания – около 9 метров, вместимость склада – 1 000 кубометров продукции.  Предусмотрена и автоматическая станция пожаротушения.

В Старых Дорогах будут производить экологичное топливо. Что это, сколько стоит и когда заработает производство?-4

Людмила Прахоцкая, первый заместитель председателя Стародорожского райисполкома: 
Создание производства позволит дополнительно вовлечь в переработку 26 000 кубических метров невостребованной древесины (низкокачественной) и тысячи кубических метров отходов деревообработки. Стародорожский лесхоз обеспечит данное производство собственным сырьем на 100 %.

В Старых Дорогах будут производить экологичное топливо. Что это, сколько стоит и когда заработает производство?-7

Здесь будет производиться около 20 тысяч тонн пеллет в год. На строительство объекта будет потрачено 10 миллионов рублей. Планируется, что цех заработает до конца года.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Людмила Прахоцкая # Фотофакт

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