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По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

17 июня 2019 16:55
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Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-1

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-3

Это первый официальный визит египетского лидера в нашу страну. Программа пребывания гостя крайне насыщенна. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-6

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-8

Сегодня же Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. На первый план вышли вопросы экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. За несколько лет совместный товарооборот вырос почти в два раза, причем значительно увеличился именно белорусский экспорт.

На встрече с деловыми кругами партнеры особо отметили взаимный интерес в создании совместных предприятий в Египте. Важную роль в активизации контактов должен сыграть и белорусско-египетский совет делового сотрудничества. Ведется работа над его созданием.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-11

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
За последние два года это уже вторая такая важная, масштабная встреча нашего бизнеса с президентом Египта. В рамках визита нашего Президента в 2017 году был большой бизнес-форум, и сегодня еще одна встреча.

Сегодня мы можем уже говорить о тех предприятиях, которые сделали конкретные шаги. Это машиностроение, это инновационные технологии, это IT-компании. Но и новые ниши: в последние годы у нас идут поставки нашей продукции деревообрабатывающей отрасли. Очень важны вопросы сотрудничества наших инновационных технологий.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-14

18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры обсудят реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества. Не останется без внимания и политическая составляющая отношений, в том числе и координация действий на международных площадках. Планируется, что президенты примут совместное заявление.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление-17

В последние годы политический диалог между странами активизировался. В его основе – открытые и дружественные отношения. Александр Лукашенко посещал Каир в январе 2017 (подробнее здесь). По итогам переговоров выделили наиболее перспективные направления для сотрудничества.

# Беларусь-Египет # Экономика # Абдель Фаттах аль-Сиси # Сергей Румас # Владимир Улахович # Фотофакт

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