По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый официальный визит египетского лидера в нашу страну. Программа пребывания гостя крайне насыщенна. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

Сегодня же Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. На первый план вышли вопросы экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. За несколько лет совместный товарооборот вырос почти в два раза, причем значительно увеличился именно белорусский экспорт. На встрече с деловыми кругами партнеры особо отметили взаимный интерес в создании совместных предприятий в Египте. Важную роль в активизации контактов должен сыграть и белорусско-египетский совет делового сотрудничества. Ведется работа над его созданием.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

За последние два года это уже вторая такая важная, масштабная встреча нашего бизнеса с президентом Египта. В рамках визита нашего Президента в 2017 году был большой бизнес-форум, и сегодня еще одна встреча. Сегодня мы можем уже говорить о тех предприятиях, которые сделали конкретные шаги. Это машиностроение, это инновационные технологии, это IT-компании. Но и новые ниши: в последние годы у нас идут поставки нашей продукции деревообрабатывающей отрасли. Очень важны вопросы сотрудничества наших инновационных технологий.

18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры обсудят реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества. Не останется без внимания и политическая составляющая отношений, в том числе и координация действий на международных площадках. Планируется, что президенты примут совместное заявление.