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В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

17 июня 2019 10:31
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Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси-1

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси-3

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси-5

17 июня лидер Египта проведёт встречи с премьер-министром Беларуси и руководителями крупных предприятий.

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18 июня его ожидают во Дворце Независимости, где запланированы переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят реализацию совместных проектов, а также перспективные направления сотрудничества.

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси-8

Не останутся без внимания и политические отношения, в том числе и взаимодействие на международных площадках. Планируется, что главы государств по итогам встречи примут совместное заявление.

# Беларусь-Египет # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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