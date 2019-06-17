В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 июня лидер Египта проведёт встречи с премьер-министром Беларуси и руководителями крупных предприятий.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

18 июня его ожидают во Дворце Независимости, где запланированы переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят реализацию совместных проектов, а также перспективные направления сотрудничества.