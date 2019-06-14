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Казахстан готов поставлять нефть на белорусские НПЗ

14 июня 2019 16:52
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Новости Беларуси. Казахстан подтвердил готовность поставлять на белорусские нефтеперерабатывающие заводы добытую у себя нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве страны сообщили, что работа над соответствующим соглашением будет активизирована. Нерешенным остается один очень важный момент. Нужно согласовать транзит по территории России.

О необходимости приобретения нефти у Казахстана еще в конце мая заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Страна должна диверсифицировать поставки углеводородов для своих НПЗ и иметь альтернативу российскому сырью.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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