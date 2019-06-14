Казахстан готов поставлять нефть на белорусские НПЗ

Новости Беларуси. Казахстан подтвердил готовность поставлять на белорусские нефтеперерабатывающие заводы добытую у себя нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольстве страны сообщили, что работа над соответствующим соглашением будет активизирована. Нерешенным остается один очень важный момент. Нужно согласовать транзит по территории России.

О необходимости приобретения нефти у Казахстана еще в конце мая заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Страна должна диверсифицировать поставки углеводородов для своих НПЗ и иметь альтернативу российскому сырью.