Беларусь может быть конкурентоспособной на египетском рынке: итоги визита Александр Лукашенко в Египет

Новости Беларуси. В Судан Александр Лукашенко прилетел из Египта. Эти два государства – соседи на африканском континенте и объединяет их важнейшая водная артерия – река Нил. В Каире за два дня официального визита нашего Президента удалось определить стратегию белорусско-египетских отношений. Накануне эту дорожную карту обсудили главы двух государств, 16 января диалог продолжился уже в бизнес-плоскости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Егвений Горин, СТВ:

Местом проведения Белорусско-египетского бизнес-форума стал пятизвездочный отель в Каире. Однако сегодня днем все звезды здесь были из Беларуси.

Тракторы, самосвалы, тягачи… Если быть точным – 14 звезд белорусского машиностроения. Из люксов гостиницы вид открывался 16 января на энергонасыщенные тракторы красного цвета. До открытия форума Президенты Беларуси и Египта стали первыми посетителями выставки.

Представленные машины – лидеры продаж в страны, где жарко днем, холодно по ночам и много песка, бездорожья, а белорусские железные лошадки все равно работают. Один из тягачей способен перевезти даже больше железнодорожного вагона – 70 тонн. Маркетинговая стратегия Беларуси – не только предложение о покупке, но и совместное производство. Республика готова делиться технологиями.

Уже третий по счету Белорусско-египетский деловой форум – хорошая форма активизации контактов. Бизнесмены встречаются. И сделки случаются. Посмотреть на продукцию и оценить предложения 22 белорусских предприятий пришли почти 400 египетских бизнесменов. Президенты двух стран дали старт работе деловых кругов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Вам достаточно хорошо известны тракторы «Беларус». В настоящее время еще одно наше крупное предприятие – Минский автомобильный завод – начинает осваивать египетский рынок. Только что руководители наших крупнейших компаний, где работают до 20 тысяч человек, коллективы, доложили мне о том, что в Александрии они на одной площадке создают совместное производство тракторов, автомобилей и комбайнов. И полностью сервисное обслуживание. Логистика перевозки морским флотом и так далее позволяют нам оперативно работать с Египтом. Это очень удобное место для нас. А учитывая, что Египет имеет зону свободной торговли в Африке, мы вместе, производя продукцию (по-моему, локализация до 40% должна быть), можем торговать во всей Африке, поэтому белорусам это выгодно. Мы не только, как я уже сказал, продаем нашу технику (это важно), но мы, и я президенту пообещал, готовы приходить сюда со своими технологиями и специалистами, создавать здесь образцово-показательные предприятия, показывать, как мы можем работать, и научить египетских людей производить эту продукцию. Мы используем наш опыт, который мы накопили. Мы точно так работали в Венесуэле, работали и работаем в России, в Китае, в Пакистане и многих других государствах. Этот опыт уже известен во всем мире и мы его апробировали в том числе этих странах.

Беларусь как промышленное сердце Евразийского экономического союза, как одна из стран, где очень высокий уровень оказания услуг в сфере высоких технологий, для Египта важный партнер.

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Арабской Республики Египет:

Наша встреча – это сигнал обоюдного желания поддержать сотрудничество в самых разных областях. Сотрудничество с иностранными государствами – новый этап в развитии нашей страны. Кооперация с Беларусью придаст этому новый импульс.

Откладывать дела в долгий ящик предприниматели не стали и подписания документов начались почти сразу после окончания официальной части. МАЗ заключил не только новые контракты, но и наметил бизнес-план в Египте на ближайшую перспективу. Прежде всего, в открытии сборочных производств.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Мы намерены создать два сборочных производства по сборке спецтехники и грузовиков. В настоявшее время нашим дилером построено два шоу-рума – в Александрии и Каире. В перспективе мы намерены построить еще два шоу-рума на юге страны.

Минский тракторный завод после модернизации производства в Александрии вернется в Минск с пухлым портфелем заказов.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

За последний год мы создали здесь торговый дом тракторного завода. У нас 71% акций, наши партнеры здесь организовали завод по производству, помогли по инвестированию в данный проект. И думаю, что в следующем году реальный объем поставки тракторокомплектов в объеме от 1500 до 2000 единиц. Подписывать контракт будем на 1500 тракторокомплектов.

Если есть тракторы, значит, понадобится и белорусская гидравлика. Наши производители считают рынок Египта перспективным направлением.

Надежда Лазаревич, первый заместитель генерального директора «Салео» – управляющая компания холдинга»:

Для нас рынок актуален и интересен. И мы также подписали соглашение о сотрудничестве со сборкой в Александрии по поставке нашей гидравлики для данной техники на территории Египта.

Удачные сделки в Каире заключили и частные компании. Белорусское предприятие, которое четверть века специализируется на насосных станциях и очистительном оборудовании, в Египте займется такими же проектами. Ориентировочная стоимость одного – 3 млн долларов. А потребность Египта в очистке воды огромна.

Иван Ракевич, директор ПТЧУП «Белэкполь»:

На сегодняшний день Египте принял решение взять нашу технологию за основу у себя, поскольку у них в этом плане бум. Около 4 тысяч очистных сооружений нужно в стране строить.

Эссам Али Арафа Хассам, генеральный директор египетской компании:

Мы очень рады сотрудничать с Беларусью. Ваши технологии очистных сооружений одобрены нашими специалистами. В Египте идет огромная работа в этой сфере. Ваши технологии позволят нам сэкономить большие средства.

БелАЗов в египетских точках добычи полезных ископаемых станет больше.

Константин Рыльцов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»:

В рамках данного форму удалось достигнуть соглашения и подписать контракт на поставку для египетского рынка пяти машин грузоподъемностью 45 тонн на общую сумму чуть более миллиона долларов, которая будет осуществлена до конца этого года. Прорабатывается еще несколько соглашений.

Белорусские производители дорожной техники давно присматривались к египетскому рынку, да и к Африке в целом. Удачная конъюнктура – появились не только договоренности, но и намерение создать сборочное производство.

Артем Кумпяк, заместитель коммерческого директора ОАО «Амкодор»:

На сегодняшний день мы будем заключать контракт на сборочное производство специальной техники, коммунальной техники, дорожно-строительной техники в Каире и Александрии. Дорожно-строительная техника, коммунальная и специальная.

Египет – важная страна на Африканском континенте. Если производителю удается здесь закрепиться, то для него открыто много возможностей. Соседние государства – это огромный рынок сбыта.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Нам необходимо диверсифицировать свою экспортную политику. Очень важно, что мы здесь мы заканчиваем конкретными результатами, подписываются контракты наши машиностроительные гиганты. Но с другой стороны, мы видим продвижение по продуктам питания, текстильным вопросам. Мы ожидаем, что это форум будет иметь и продолжение, которое закончиться новыми контрактами.

Сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Египта. До этой должности чиновник занимался углеводородным сырьем. На встрече с белорусским лидером говорили об экономических возможностях наших стран.

Александр Лукашенко:

Уважаемый господин премьер-министр, мы действительно вчера провели хороший день, не только с президентом, но и с министрами. Мы смогли обсудить ряд проблемных вопросов, ряд направлений сотрудничества, стратегического сотрудничества на будущее. И договорились о том, что мы в ближайшее время в результате контактов наших членов правительства сформируем план действий на ближайшую среднесрочную перспективу, который будет отражать суть наших отношений. В основу этого плана должны лечь вопросы экономики и обороны. Все, что вы сегодня переживаете, в свое время переживала и наша страна. И продукты питания, и одежда, и вода – то, без чего люди жить не могут. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы обладаем значительно большим потенциалом в экономике и других сферах, нежели нам потребно для страны. Это досталось нам от той великой страны, Советского Союза, в которой мы жили. Тогда Беларусь была самым высокотехнологичным центром Советского Союза. Здесь были сосредоточены все финишные производства той продукции, которую мы поставляли на экспорт. И под эту экономическую базу была подведена основательная наука. Мы это все сохранили и вывели на более высокий, современный уровень. Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я говорил уже Президенту, это будет для вас значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада.

Еще одна встреча у Александра Лукашенко прошла с главой Палаты представителей Египта. После чего белорусский Президент направился в аэропорт.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь