Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Новости Беларуси. 17 июня в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые в истории двусторонних отношений. В чем историческое значение визита? На какие цифры товарооборота рассчитывают страны? Откроется ли в Минске египетское посольство? Об этом и не только в интервью посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова. «Визиты являются итогом значительной проделанной работы» Юлия Огнева, СТВ:

Понятно, что двусторонние отношения со странами – это три основные составляющие: политическая, экономическая и социально-культурная. Давайте обо всем по порядку. Политическая. Что этот визит даст нам в двусторонних отношениях?

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:

Обычно такие визиты являются итогом значительной проделанной работы. На перспективу они создают новые политические условия, углубляют уровень доверия и партнерства между странами. Очень важно, и мы ожидаем, что этот визит придаст новый импульс развитию сотрудничества во многих сферах. Автотехника МАЗ по показателям обошла Renault Юлия Огнева:

Несколько лет назад был очень высокий товарооборот у нас: подходил, по-моему, к 200 миллионам долларов. Это в 2015 году. Потом был некоторый спад, расскажите, что сейчас? Сергей Рачков:

Спад был непродолжительный, он был обусловлен тем, что наступил очень неприятный момент в экономическом развитии Египта, был значительный финансово-экономический кризис. Но мы активно работали и продолжаем работать. Визит Президента Республики Беларусь в январе 2017 года придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

Если оттолкнуться от визита Президента, то у нас такая динамика: 58 миллионов было в 2016 году и 108 миллионов – в 2018. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны выйти на результат 200-250 миллионов. В этом году есть все возможности перекрыть показатели предыдущего и выйти где-то на 130 миллионов долларов. Самый успешный проект последнего времени – через год после визита Президента Республики Беларусь в Египет – было создано совместное производство автотехники МАЗ в Египте. В 2018 году это производство выпустило 72 единицы техники, кому-то это может показаться незначительной цифрой, но вы знаете, на этом рынке работает и Mercedes, и Volvo, и Renault. Так вот, хочу сказать, что мы даже по показателям обошли Renault. «Помогли разработать технологии выпечки их знаменитой традиционной лепешки с применением белорусской ржаной муки»

Юлия Огнева:

Активно в сфере сельского хозяйства планируется сотрудничать? Сергей Рачков:

Да, потенциал большой. Египет нуждается в развитии сельского хозяйства. И мы за эти два года тоже активно поработали, ознакомили наших египетских партнеров с нашими технологиями в области тепличных хозяйств, создания молочно-товарных ферм, выращивания овощей в закрытом грунте. Помогли им разработать технологии выпечки их знаменитой традиционной лепешки с применением белорусской ржаной муки. Очень приятно, что мы смогли войти опять в сектор тепличного хозяйства со своим, может быть, традиционным товаром, но конкуренция и здесь очень высокая. Я говорю о тракторах. Мы поставили 54 трактора. «Президент Египта встретится с руководителями ряда крупных белорусских компаний» Юлия Огнева:

Практика показывает, что к таким высоким визитам готовятся бизнес-форумы. Будет ли бизнес-форум в этот раз? Или какой-то другой формат?

Сергей Рачков:

Вы действительно хорошо ознакомлены с практикой, но вы знаете, Беларусь чем отличается? Отличается не только своим трудолюбием, но и креативностью, поэтому в этот раз мы отказались от масштабных мероприятий. Впервые состоится мероприятие экономического характера, оно нацелено на точечную аудиторию: президент Египта встретится с руководителями ряда крупных белорусских компаний и предприятий. Мы обсудим как стратегические вопросы, так и тактические. Если говорить о традиции, то мы не отходим от них, мы решили очень активно поработать на экономическом фронте перед визитом. В рамках подготовки к визиту было заключено контрактов на 70 миллионов долларов. «Сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром»

Юлия Огнева:

Есть ли какие-то факторы, которые сдерживают развитие сотрудничества между Беларусью и Египтом? Сергей Рачков:

Мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем египетская сторона откроет, во-первых, свое дипломатическое представительство в Беларуси. Это позволит и визы выдавать нашим бизнесменам оперативнее, и пассажиропоток скорее всего будет развиваться более энергично. Тогда мы сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром. Перспектива очень оптимистичная, но мы бы хотели, чтобы наши египетские друзья еще больше повернулись к Беларуси.



У нас великолепные политические отношения, дружественные отношения, но необходимо снимать определенные экономические барьеры, которые есть в торговле.