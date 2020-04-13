«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?

Если на минутку отвлечься от основного новостного инфоповода во всем мире, можно услышать, как на полях страны шумят тракторы – сев ранних зерновых в активной фазе. Благоприятные погодные условия в этом году позволили приступить к работам чуть раньше обычного, в некоторых южных регионах страны стартовый этап закладки будущего урожая уже завершен. И теперь аграриям остается надеяться, что и дальше обойдется без температурных сюрпризов. А во всем остальном можно смело положиться на ООО «Технодвор» – официального дилера Ростсельмаш в Беларуси. Сейчас объясним почему.

Пока границы открыты

Ситуация в мире, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и резким скачком цен на иностранную валюту, меняется буквально каждый день, загадывать сложно и приходится думать на несколько шагов вперед.

– Когда одни договоры на поставку техники, заключенные ранее, аннулируются, по другим пересматриваются ценовые позиции, третьи испытывают сложности с реализацией договоренностей, комбайны и тракторы Ростсельмаш – это по-прежнему доступный и привлекательный вариант для хозяйств нашей страны. Ведь границы с Россией для грузоперевозок все еще открыты, а стоимость продукции компании привязана исключительно к российскому рублю. Работа на Ростсельмаш идет в привычном режиме, техника есть, мы готовы к поставкам, – подтвердили в ООО «Технодвор». – Грузовое сообщение с Россией открыто, можем отправлять как технику, так и комплектующие.

В пятерке сильнейших

Сегодня Ростсельмаш – один из пяти крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. В его составе 13 предприятий, которые расположены на 10 производственных площадках четырех стран. В продуктовой линейке – свыше 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

В целом на долю компании приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ. Ее продукция востребована в Европе, США, Канаде и других государствах.

Медаль за инновацию и место в Forbes

…впервые в российском машиностроении! Свое заслуженное серебро Ростсельмаш получил на престижной выставке в Ганновере за инновационные разработки. Движение в этом направлении – один из трендов компании, которая уделяет большое внимание роботизации, автоматизации и интеллектуализации агромашин.

Упорный труд, непрерывное развитие и совершенствование также позволили предприятию «засветиться» в престижном рейтинге Forbes («Форбс») топ-200. Ростсельмаш как динамично развивающееся предприятие среди всех машиностроителей России является в нем единственным представителем сельскохозяйственного машиностроения.

Топовые модели техники