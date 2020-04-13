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«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?

13 апреля 2020 19:11
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Если на минутку отвлечься от основного новостного инфоповода во всем мире, можно услышать, как на полях страны шумят тракторы – сев ранних зерновых в активной фазе. Благоприятные погодные условия в этом году позволили приступить к работам чуть раньше обычного, в некоторых южных регионах страны стартовый этап закладки будущего урожая уже завершен. И теперь аграриям остается надеяться, что и дальше обойдется без температурных сюрпризов. А во всем остальном можно смело положиться на ООО «Технодвор» – официального дилера Ростсельмаш в Беларуси. Сейчас объясним почему. 

Пока границы открыты

Ситуация в мире, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и резким скачком цен на иностранную валюту, меняется буквально каждый день, загадывать сложно и приходится думать на несколько шагов вперед.

– Когда одни договоры на поставку техники, заключенные ранее, аннулируются, по другим пересматриваются ценовые позиции, третьи испытывают сложности с реализацией договоренностей, комбайны и тракторы Ростсельмаш – это по-прежнему доступный и привлекательный вариант для хозяйств нашей страны. Ведь границы с Россией для грузоперевозок все еще открыты, а стоимость продукции компании привязана исключительно к российскому рублю. Работа на Ростсельмаш идет в привычном режиме, техника есть, мы готовы к поставкам, – подтвердили в ООО «Технодвор». – Грузовое сообщение с Россией открыто, можем отправлять как технику, так и комплектующие.

В пятерке сильнейших

Сегодня Ростсельмаш – один из пяти крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. В его составе 13 предприятий, которые расположены на 10 производственных площадках четырех стран. В продуктовой линейке – свыше 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

В целом на долю компании приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ. Ее продукция востребована в Европе, США, Канаде и других государствах.

Медаль за инновацию и место в Forbes

…впервые в российском машиностроении! Свое заслуженное серебро Ростсельмаш получил на престижной выставке в Ганновере за инновационные разработки. Движение в этом направлении – один из трендов компании, которая уделяет большое внимание роботизации, автоматизации и интеллектуализации агромашин.

Упорный труд, непрерывное развитие и совершенствование также позволили предприятию «засветиться» в престижном рейтинге Forbes («Форбс») топ-200. Ростсельмаш как динамично развивающееся предприятие среди всех машиностроителей России является в нем единственным представителем сельскохозяйственного машиностроения.

Топовые модели техники

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-1

Зерноуборочный комбайн RSM-161  

С конвейеров Ростсельмаш сходит современный высококачественный продукт. Но кое-что хочется отметить особо. Например, роторный Torum 785 и барабанный шестиклавишный RSM 161 – зерноуборочные комбайны, уже заслужившие любовь и признание российских земледельцев. По производительности они превосходят зарубежные аналоги, давая им фору по стоимости – в этом фермеры страны-соседки убедились на собственном опыте.

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-4

Зерноуборочный комбайн Torum 785

Полного доверия и признания среди тружеников сельхозугодий добились и тракторы на шарнирно-сочлененной раме RSM 2375 и RSM 3535. Это линейка локализованных в Российской Федерации канадских тракторов Buhler Versatile («Бюллер Версатайл») с мощностью от 340 до 620 л.с.

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-7

Трактор RSM 2375

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-9

Трактор RSM 3535  

Отдельного внимания заслуживают высокопроизводительный кормоуборочный комбайн F 2650 и универсальная самоходная косилка KSU-1. Технику Ростсельмаш уже можно увидеть в работе на полях Беларуси.

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-12

Кормоуборочный комбайн F 2650  

«Несмотря на сложную ситуацию во всём мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству». Где этой весной покупать тракторы и комбайны?-14

Косилка самоходная универсальная KSU -1

Техника Ростсельмаш от компании «Технодвор» – это качество и надежность. ООО «Технодвор» — единственный авторизированный на территории Беларуси дилерский центр компании Ростсельмаш. Он обеспечивает не только реализацию техники и запчастей, но и берет на себя этап предпродажной подготовки и полное сервисное обслуживание. Поломались? «Технодвор» починит в течение 24 часов!

Быстрая доставка. Всего 2 недели — и нужная вам техника готова выходить на поля. К слову, с комплектующими также никаких проблем не будет. Стабильная и адекватная стоимость. Техника Ростсельмаш выгодно выделяется своими ценами. Так как удельный вес российского рубля в корзине иностранных валют во внешнеторговом обороте нашей страны на данный момент находится в пределах 50%, то и курсовых колебаний можно не опасаться.

Льготные условия. Важно, что техника производства Ростсельмаш попадает под специальный указ «О финансировании закупки современной техники и оборудования». Значит, приобрести ее можно на особых льготных условиях согласно предложению «Промагролизинг».

— Несмотря на сложную ситуацию во всем мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству. Наши клиенты не столкнутся со срывом сроков поставок, а на договорах не скажется плавающий курс валют, — подытожили в ООО «Технодвор».

Приобретите технику Ростсельмаш до 1 мая 2020 года и получите 1000 литров дизельного топлива в подарок!

Республика Беларусь, г. Минск, д. Большой Тростенец, ул. Центральная, 43

+375 29 700-40-98 info@technodvor.com

*На правах рекламы

ООО «Технодвор» УНП 192438184

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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