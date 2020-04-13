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В марте больше всего подорожали лук и чеснок, а огурцы стали дешевле

13 апреля 2020 14:29
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Новости Беларуси. По итогам марта самыми ценными продуктами стали лук и чеснок. Их стоимость увеличилась без малого на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже цитрусовые и яблоки значительно отстали – там плюс почти в два раза меньше. Среди подешевевших продуктов единоличное лидерство у огурцов – минус 34,93 %. Не так значительно, но все же потеряли в цене бананы и морковь. В целом за месяц фрукты стали дороже почти на 5 %, а овощи дешевле на 9,5 %.

Больше новостей экономики за 13 апреля здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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