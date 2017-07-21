Петр Порошенко: «Развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Беларусью, для нас остается важнейшим приоритетом»

Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составах. Сторонам было о чем поговорить. В 2016 году товарооборот составил примерно 4 миллиардов долларов. Но эта цифра не отражает потенциал. Ставку необходимо делать на развитие кооперационных связей, – уверен Александр Лукашенко. Сейчас на территориях двух стран действует 13 совместных сборочных производств, из которых 7 – в Украине.

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии тесного сотрудничества с Украиной. Странам необходимо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией. Об этом сегодня шла речь на переговорах Александра Лукашенко с его украинским коллегой Петром Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть куда стремиться. Мы когда-то имели с вами 8 млрд долларов товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти. Украина у нас второй торговый партнер, слава богу. Это очень нам выгодно. Первый – Россия, второй - Украина. Это рядом. Я вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то, упаси господь. Мы хотим работать вместе на дальней, как мы говорим, дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Что касается кооперации, мы создаем у вас предприятия, вы создаете у нас предприятия. В этом направлении мы готовы двигаться, тут тоже у нас вопросов абсолютно нет никаких.

Хотел бы предложить, Петр Алексеевич, думаю, вы согласитесь. У нас хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, с Китаем, крупными государствами. Может быть, нам проработать вопрос и вот такие межрегиональные форумы собирать? Мы можем предложить Гомель. Вы там были, вы любите этот город.

Петр Порошенко, президент Украины:

Уверен, что в Украине вас знают, как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат. Я убежден, что развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Беларусью, для нас остается важнейшим приоритетом. Только количество подписанных контрактов сегодня на бизнес-форуме окупило те наши визиты, 26-го, и визит ваш сегодняшний. Хотя нашу дружбу невозможно измерить деньгами, но очень важно, чтобы наши страны получали на основе взаимовыгодного сотрудничества конкретные результаты.

По итогам переговоров глав государств были подписаны соглашения в сфере науки, культуры и межнациональных отношений.