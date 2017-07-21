Поставка техники на $6 млн: «БелАЗ» заключил два новых контракта с украинскими партнерами

Новости Беларуси. Важные новости из украинской столицы 21 июля приходят еще с одной площадки. В Киеве работает совместный бизнес-форум, где деловые круги двух стран обсуждают перспективные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, флагман белорусской промышленности «БелАЗ» заключил два новых контракта с украинскими партнерами. В ближайшее время предприятие поставит технику на 6 миллионов долларов.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Мы уже поставили в Украину продукции на сумму более чем 18 млн долларов. Это просто продолжение той работы, которая была сделана ранее. Чем привлекателен будет этот контракт? Тем, что «АрселорМиттал» – это международная, мировая компания, она имеет свои горные активы далеко за пределами Украины. Это и Северная Африка, и Африка, и латинская Америка, и Европа. Поэтому очень важно, что это послужит таким элементом продвижения нашей продукции не только на рынке Украины, но за пределами и Украины, и Республики Беларусь.

Широко представлены на бизнес-форуме и другие белорусские компании. Выгодное соглашение заключил «Гомсельмаш». Предприятие поставит в Украину зерноуборочные комбайны.

Нацелены на плодотворное сотрудничество с соседями и в «Белнефтехиме». Уже известно, что наши специалисты займутся строительством газовых скважин в Поставской области. В целом же результаты работы бизнес-кругов превысили ожидания.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Общая сумма поставок белорусской продукции в соответствии с этими соглашениями составит 47 млн долларов. Это очень хороший вклад в наш экспортный портфель. Что касается взаимодействия деловых кругов, у нас сложились тоже очень конструктивные и дружеские связи. Я предвижу, что 30% прирастить в нашем торговом обороте вполне возможно.