Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Потенциал Беларуси и Украины величайший»

Украина всегда была и остается дружественной и близкой нам страной. Это Александр Лукашенко подчеркнет уже во время двусторонней встречи с Президентом Украины Петром Порошенко. Это уже не первая встреча лидеров двух государств за последние несколько месяцев. До этого главы государств виделись в апреле. С тех пор правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потенциал наших государств величайший. И то, что мы сегодня имеем, хоть это и прилично, для нас Украина – второй партнер во внешней торговле, а мы для вас четвертый, для огромного такого государства, это, согласитесь, уровень. Мы представляем с вами самые близкие дружественные народы. Мы, русские люди, украинцы – это ядро цивилизации в этой части европейского континента. И то, что касается белорусов, я побывал в очередной раз в музее голодомора. И приятно было слышать, когда экскурсовод говорил об отношениях белорусов в то время, в 30-е годы, тяжелые для Украины и Беларуси времена, когда за кордоны могли вырваться украинцы. И они куда шли? Они шли в вашу Беларусь. А белорусы делились последним, потому что нелегкие 30-е годы были везде. Делились последним. Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное мы сделаем, все это приложится, все это поправимо, если мы что-то где-то упустили. Но, как мне тоже докладывают, со времени нашей последней встречи в апреле очень многое сделали правительства по реализации наших договоренностей.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я благодарен, что вы привезли очень представительную делегацию, представлена значительная часть министров. И рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги, новые ориентиры, которые могут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество.

В эти минуты в Киеве идут переговоры в расширенном составе. Сегодня между двумя странами заключено около 200 договоров. В 2016 году товарооборот составил примерно 4 миллиарда долларов. Развита и производственная кооперация. На территориях двух стран действует 13 совместных сборочных производств, из которых 7 – в Украине.