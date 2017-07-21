Новости Беларуси. Беларусь построит четыре газовые скважины в Полтавской области Украины. Рынок нефтесервисных услуг в стране растет – предстоит увеличить добычу нефти и газа. Участие в тендерах принимает и «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля в Киеве проходит совместный бизнес-форум, где деловые круги двух стран обсуждают совместные перспективы. Портфель контрактов уже превысил ожидания. На площадке заключены сделки на общую сумму более 45 миллионов долларов.