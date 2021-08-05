Первый зампредседателя правления БУТБ о Казахстане: мы можем предлагать хорошие объёмы сельхозпродукции

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает увеличить товарооборот с Казахстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможности наращивания объемов биржевого товарооборота между странами, а также перспективы заключения транзитных сделок между казахскими экспортерами и покупателями из третьих стран обсудили в ходе онлайн-конференции, организованной Белорусской универсальной товарной биржей и посольством Республики Казахстан в нашей стране.
Представители более 30 казахстанских деловых кругов, планирующих работать на белорусском рынке, ознакомились с перспективными направлениями поставок.
Андрей Новиков, первый заместитель председателя правления БУТБ:
Мы можем предлагать достаточно хорошие объемы сельскохозяйственной продукции. У нас были хорошие примеры, когда сахар белорусский закупался в Республику Казахстан на нашей площадке. Сейчас мы работаем по кожевенному полуфабрикату с компаниями из Республики Казахстан. Нам также интересен и казахский импорт очень.
Белорусская биржевая площадка может стать эффективным каналом продаж для казахстанских экспортеров металлопродукции, зерновых и угля. Все эти группы товаров традиционно пользуются высоким спросом у белорусских предприятий.
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