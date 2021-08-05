Первый зампредседателя правления БУТБ о Казахстане: мы можем предлагать хорошие объёмы сельхозпродукции

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает увеличить товарооборот с Казахстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности наращивания объемов биржевого товарооборота между странами, а также перспективы заключения транзитных сделок между казахскими экспортерами и покупателями из третьих стран обсудили в ходе онлайн-конференции, организованной Белорусской универсальной товарной биржей и посольством Республики Казахстан в нашей стране.

Представители более 30 казахстанских деловых кругов, планирующих работать на белорусском рынке, ознакомились с перспективными направлениями поставок.