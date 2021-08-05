Новости экономики за 05.08.2021

Беларусь в три раза увеличила экспорт сливочного масла в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выросли поставки отечественных сыров и говядины. Впервые в Узбекистан экспортировали текстиль, в 9 раз выросли продажи целлюлозы, древесно-волокнистых и стружечных плит.

Новости Беларуси. Чем белорусская биржевая площадка заинтересовала казахстанских экспортеров? Какая продукция белорусских производителей пользуется повышенным спросом в Узбекистане? Сколько Китай заработал на экспорте медицинских масок?

Китайские компании заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты в первый год пандемии коронавируса. Почти 54 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, затем идут щитки для лица, защитная одежда и перчатки.

Существенно возросли экспортные поставки на узбекский рынок белорусских холодильников, обоев, керамической плитки и газовых плит. Беларусь традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую и консервированную плодоовощную продукцию.

В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720 % по сравнению с декабрем 2019-го. Еще один фактор, способствовавший росту цен на китайскую продукцию, – ограничение экспорта с целью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Авиакомпания Georgian Airways возобновляет полёты из Тбилиси в Минск с 11 августа

БРАЗИЛЬСКАЯ КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ ВЫПУСТИЛА ЦИФРОВУЮ МОНЕТУ НА ОСНОВЕ ПОСТАВОК КОФЕ

Один из крупнейших бразильских кофейных кооперативов выпустил собственную криптовалюту, которая будет обеспечена кофейными зернами. Цифровая монета будет привязана к поставкам кофе. За кофейные деньги можно будет купить удобрения или оборудование для выращивания и обработки кофе, а также продукты питания и даже автомобили.