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Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?

04 августа 2021 20:36
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Новости Беларуси. Столинский район первым в стране завершил уборочную. Здесь на площади свыше 19 тысяч гектаров аграрии получили 77,5 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара. Всего в Беларуси убрано чуть более половины площадей. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна – таков результат на утро 4 августа.

Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?-1

Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как летом 2020-го. Вместе с тем удается собирать с гектара почти 32 центнера зерна.

Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?-4

По средней урожайности традиционно в лидерах гродненские хлеборобы. К миллионному намолоту приближается Минская область.

Высокие цели на уборочную ставит Могилевская область. В планах собрать не менее 1 миллиона тонн урожая. К слову, 5 августа аграрии региона приступают к севу озимого рапса, который будет завершен не позднее 20 августа.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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