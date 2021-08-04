Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?

Новости Беларуси. Столинский район первым в стране завершил уборочную. Здесь на площади свыше 19 тысяч гектаров аграрии получили 77,5 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара. Всего в Беларуси убрано чуть более половины площадей. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна – таков результат на утро 4 августа.