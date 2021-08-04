Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?
Новости Беларуси. Столинский район первым в стране завершил уборочную. Здесь на площади свыше 19 тысяч гектаров аграрии получили 77,5 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара. Всего в Беларуси убрано чуть более половины площадей. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна – таков результат на утро 4 августа.
Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как летом 2020-го. Вместе с тем удается собирать с гектара почти 32 центнера зерна.
По средней урожайности традиционно в лидерах гродненские хлеборобы. К миллионному намолоту приближается Минская область.
Высокие цели на уборочную ставит Могилевская область. В планах собрать не менее 1 миллиона тонн урожая. К слову, 5 августа аграрии региона приступают к севу озимого рапса, который будет завершен не позднее 20 августа.