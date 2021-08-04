Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?

Новости Беларуси. Шины, которые не боятся скальных пород и открывают новые рынки сбыта. На бобруйском предприятии «Белшина» реализуют сразу два инвестиционных проекта, доход от которых позволит получить прирост выручки в 1,5 миллиарда рублей. Ставку делают на производство шин премиальных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время рабочей поездки завод «Белшина» посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Его последний визит на предприятие был осенью, и тогда же было принято решение разработать для производства стратегию, которая позволит снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную производственную мощность. Насколько успешно реализуется задуманное – в сюжете Юлии Мычки.

С «Белшиной» Сергея Ляхновича связывает 20 лет работы, поэтому все нюансы технологического процесса он знает на зубок. Когда-то обычный слесарь в родном предприятии рассмотрел серьезные перспективы и решил расти вместе с ним. Дорос до сборщика покрышек, а сейчас трудится на самом что ни есть современном оборудовании, где рождаются шины нового поколения.

Сергей Ляхнович, сборщик покрышек завода крупногабаритных шин предприятия «Белшина»:

Конкретно за эти покрышки по качеству я голову даю. Там будет все хорошо.

Еще недавно завод выпускал шины из 32 слоев текстильной нити. Сейчас слой один, зато с металлическим корпусом. Такая покрышка более устойчивая – не боится даже скальных пород и может смело использоваться для карьерной техники.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эти шины нового поколения белорусского производства вывезут бобруйское предприятие в светлое будущее, потому что они смогут конкурировать с мировыми лидерами по производству шин. Создавать новую продукцию «Белшине» удается благодаря техническому перевооружению. Совсем недавно здесь запустили новую производственную линию.

Василий Куницкий, главный инженер завода крупногабаритных шин предприятия «Белшина»:

28 числа мы ввели новый пресс, 117 дюймов, компании «Химайл». Совместно с ними мы провели испытания 10 моделей шин и 10 широкопрофильных прессформ. В течение месяца мы все это опробовали и налаживали оборудование. Компания «Химайл» подписала двусторонний акт, и 2 августа уехали к себе на родину. Мы приняли это оборудование.

И это только первые шаги модернизации. Уже в сентябре здесь появится рентген-установка, которая позволит просвечивать покрышку и видеть внутренние дефекты. Пока для такой диагностики продукт отправляют на другой участок. Параллельно на «Белшине» реализуется еще один проект. Завод сверхкрупногабаритных шин осваивает производство покрышек радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов.