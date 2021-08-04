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Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?

04 августа 2021 19:38
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Новости Беларуси. Шины, которые не боятся скальных пород и открывают новые рынки сбыта. На бобруйском предприятии «Белшина» реализуют сразу два инвестиционных проекта, доход от которых позволит получить прирост выручки в 1,5 миллиарда рублей. Ставку делают на производство шин премиальных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рабочей поездки завод «Белшина» посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Его последний визит на предприятие был осенью, и тогда же было принято решение разработать для производства стратегию, которая позволит снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную производственную мощность.

Насколько успешно реализуется задуманное – в сюжете Юлии Мычки.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-1

С «Белшиной» Сергея Ляхновича связывает 20 лет работы, поэтому все нюансы технологического процесса он знает на зубок. Когда-то обычный слесарь в родном предприятии рассмотрел серьезные перспективы и решил расти вместе с ним. Дорос до сборщика покрышек, а сейчас трудится на самом что ни есть современном оборудовании, где рождаются шины нового поколения.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-4

Сергей Ляхнович, сборщик покрышек завода крупногабаритных шин предприятия «Белшина»:
Конкретно за эти покрышки по качеству я голову даю. Там будет все хорошо.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-7

Еще недавно завод выпускал шины из 32 слоев текстильной нити. Сейчас слой один, зато с металлическим корпусом. Такая покрышка более устойчивая – не боится даже скальных пород и может смело использоваться для карьерной техники.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Эти шины нового поколения белорусского производства вывезут бобруйское предприятие в светлое будущее, потому что они смогут конкурировать с мировыми лидерами по производству шин.

Создавать новую продукцию «Белшине» удается благодаря техническому перевооружению. Совсем недавно здесь запустили новую производственную линию.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-13

Василий Куницкий, главный инженер завода крупногабаритных шин предприятия «Белшина»:
28 числа мы ввели новый пресс, 117 дюймов, компании «Химайл». Совместно с ними мы провели испытания 10 моделей шин и 10 широкопрофильных прессформ. В течение месяца мы все это опробовали и налаживали оборудование. Компания «Химайл» подписала двусторонний акт, и 2 августа уехали к себе на родину. Мы приняли это оборудование.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-16

И это только первые шаги модернизации. Уже в сентябре здесь появится рентген-установка, которая позволит просвечивать покрышку и видеть внутренние дефекты. Пока для такой диагностики продукт отправляют на другой участок. Параллельно на «Белшине» реализуется еще один проект. Завод сверхкрупногабаритных шин осваивает производство покрышек радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»?-19

Андрей Буканов, генеральный директор предприятия «Белшина»:
Самое главное, что сегодня происходит, закладывается фундамент на дальнейшее перспективное развитие нашего предприятия. Разработана стратегия, мы знаем, куда двигаться, знаем, на каких рынках нас ждут. Есть заказы. Единственное, что зависит от нас в первую очередь – это стабильная работа предприятия и продажи продукции.

Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал премьер-министр Беларуси? Читайте далее.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Ляхнович # Юлия Мычка # Василий Куницкий # Андрей Буканов # Фотофакт

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