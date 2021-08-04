Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал Роман Головченко?

Новости Беларуси. Шины, которые не боятся скальных пород и открывают новые рынки сбыта. На бобруйском предприятии «Белшина» реализуют сразу два инвестиционных проекта, доход от которых позволит получить прирост выручки в 1,5 миллиарда рублей. Ставку делают на производство шин премиальных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рабочей поездки завод «Белшина» посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Его последний визит на предприятие был осенью, и тогда же было принято решение разработать для производства стратегию, которая позволит снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную производственную мощность.