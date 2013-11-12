Первое выездное заседание комиссии по деревообработке пройдет уже 14 ноября на «Могилёвдреве»

Новости Беларуси. На предприятиях деревообработки будут проанализированы сроки модернизации, состояние финансов и кадры. Об этом заявил глава контрольного ведомства Александр Якобсон. Он же возглавил межведомственную рабочую группу, созданную по поручению Президента. В нее вошли представители Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Министерств архитектуры и строительства, природных ресурсов, здравоохранения.

В каждом регионе будут созданы областные комиссии. В сжатые сроки специалистам предстоит изучить ситуацию на всех предприятиях отрасли и до 1 декабря доложить об этом Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Составлен график работы каждой из областей на предприятиях деревообработки, которые входят в программу модернизации. Этот график будет дослан на места. Первое выездное заседание комиссии от нашей здесь присутствующей будет 14 числа, в четверг, на предприятии «Могилёвдрев».

Жёсткая критика за фактический срыв программы модернизации деревообрабатывающей отрасли прозвучала в минувшую пятницу, во время посещения Президентом предприятия «Борисовдрев». По итогам визита глава государства подписал указ, согласно которому ряд высокопоставленных лиц освобожден от занимаемых должностей. Комитету госконтроля поручено создать рабочую группу по проверке выполнения программы модернизации отрасли и поручений главы государства в этой сфере.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Первое, что будет сделано комиссиями – это обследована территория вокруг модернизируемых предприятий и на самих модернизируемых предприятиях. С оценкой соответствия как территории, так и выполняемых работ на предмет соответствия природоохранному и санитарному законодательствам. Также будет дана оценка технологии соблюдения технологической и даже исполнительной дисциплины со стороны строительных организаций, со стороны проектных организаций.