Новости Беларуси. Белорусские товары, возможно, будут экспортировать на азиатский рынок через порты Карелии.На первый взгляд экзотичный, но вполне экономически оправданный способ, предложил сегодня Александр Худилайнен — руководитель этого российского региона. Как выяснилось, доставка грузов северным морским путем в Азию, где у Беларуси немало торговых партнеров, на 40% дешевле, чем вокруг Африки. Этот и другие варианты расширения отношений обсудили сегодня Президент Беларуси и карельский губернатор. Александр Лукашенко предложил, в свою очередь, белорусский опыт разведки залежей торфа, которым, безусловно, богата Карелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карелия — один из уникальных регионов Российской Федерации. Республика знаменита на весь мир своими природными богатствами, благодаря которым и является весьма выгодным торговым партнером. Товарооборот с Беларусью в этом году составил 28 миллионов долларов. Не очень много, и это главный повод искать новые плюсы для двух экономик. Как показывает практика, работать с российскими регионами напрямую — всегда выгодно.

Александр Лукашенко:

Без взаимодействия с регионами мы не смогли бы в это трудное время и для России, и для Беларуси в условиях мирового кризиса более-менее достойно выглядеть. Потому что, как бы там ни было, у нас люди по улицам бездомные не ходят, и безработица в России, тем более в Беларуси, она не четверть населения, как это в так называемых развитых европейских государствах. Это тоже заслуга российских регионов и нашей Республики, которые вышли на прямые взаимоотношения.

Нас связывают давно деловые тесные родственные связи, о которых я говорил. Что касается взаимной торговли, то, несмотря на некоторые замедления темпов в 2012 году, по итогам 8 месяцев этого года мы имеем положительную динамику – примерно 20%. Однако нам пока не удалось полностью преодолеть негативные тенденции и достичь докризисных объемов – это где-то 50 миллионов, по-моему. Цифра небольшая, но, кровь из носа, её надо превзойти. Поэтому восстановление уровня торговых отношений должно стать нашей первостепенной задачей ну просто на, даже не завтрашнюю перспективу, а уже на сегодняшнюю. Это не тот объем, о котором мы вообще даже дискутировать должны и говорить.

Сегодня Беларусь поставляет в этот российский регион шины, нефтепродукты, грузовые автомобили, сахар, муку и колбасы. Вполне возможно и еще расширить ассортимент экспорта. А также — выгодно совместно работать в отраслях, где Беларусь заметно прогрессирует. Например, в жилищном строительстве и сельском хозяйстве.

Александр Худилайнен, глава Республики Карелия Российской Федерации:

Мы с большим удовлетворением смотрим за вашими успехами в области сельского хозяйства. Сегодня сельское хозяйство переживает далеко не лучшие времена в Республике Карелия. А вы за последние 10-15 лет сделали грандиозные успехи. Это не просто слова. Сегодня смотрим, как нам уже нужно учиться у Беларуси в области сельского хозяйства. И это действительно так.

Лес занимает 85% территории Карелии. Этим она схожа с Беларусью. По мнению Александра Лукашенко, можно удачно делиться опытом использования этого природного богатства. Тем более, что в нашей стране производится практически вся линейка техники, необходимая для работы с древесиной.

Александр Лукашенко:

Мы 1 к 1 с Карелией можем переносить этот опыт в Беларусь и в этом направлении действовать. Лесом мы занимаемся серьезно. Мы производим практически весь шлейф техники для работы в лесу. Поэтому мы в этом направлении давно занялись решением этих проблем. И производим всю технику – мы не закупаем её за границей. Ну если уж какие-то богатые люди чего-то там хотят – пожалуйста, мы не против. Но мы её производим.

Но важно, вот вы сказали правильно: как работать в лесу? Как восстанавливать то, что мы переработали? Думаю, что, несмотря на то, что и здесь мы что-то умеем делать, опыт нам этот очень полезен. Если вы против не будете, мы своих специалистов направим туда, если они уже там не побывали. А вообще, наверное, уже они побывали, поскольку моё было жесткое требование – очень активно начать работать в лесу и вести цивилизованно разработки древесины и переработки. Потому что у нас очень мощная перерабатывающая промышленность, деревообрабатывающая. На слуху она, эта промышленность. Я думаю, за 2-3 года мы её введем на самый-самый высокий уровень.

После русских и коренных жителей — карелов — белорусы занимают третье место по численности в этом российском регионе. Наши соотечественники активно работают в Карелии. Один из них, крупный бизнесмен, оказался и в составе делегации. В общем, встреча проходила в теплой дружеской атмосфере.

Оказалось, что глава Карелии, как и Александр Лукашенко, увлекается лыжным спортом. Стороны договорились играть сообща и в экономическом поле. Александр Худилайнен предложил проработать важный торговый аспект: использовать беломорские порты для перевалки белорусских грузов. К слову, похожий вариант уже рассматривался, только в Ленинградской области. Если теперь удастся решить вопрос цены транзита, стороны могут рассчитывать на большую прибыль.

Александр Лукашенко:

Надо создать бригаду на этой технике, как это делают, допустим, на БелАЗе сейчас. Они заинтересованы, чтобы руду привезли. Тонна, километр… Тебе платят, ты приезжаешь – БелАЗ, свой водитель, перебрасываешь, - и обслуживание, все твоё. Но ты для меня на шахте перевозишь руду. Тебе за это платят. Точно также ты должен сформировать бригаду и показать, как техника работает, чтобы лесозаготовители увидели это воочию. Это надо сделать – десяток человек отправить и технику свою.

Визит главы Карельской республики эксперты рассматривали как хороший повод договориться выгодно работать без посредников. И судя по всему, на уровне «купи-продай», отдельные группы товаров, в частности, продовольственных, уже не будут проходить через третьи руки.

Александр Худилайнен, глава республики Карелия Российской Федерации:

Мы готовы предоставить площади под магазины фирменной торговли для того, чтобы ни через сетевиков, потому что это будет в 10 раз удорожание идти, а напрямую через эти магазины. Мы это обсуждали, когда приезжал ваш посол. Вот по этому направлению, если вы дадите поручение, пойдем, я думаю, что это будет наиболее правильный путь.

В свою очередь, в Беларусь можно наладить прямые поставки качественной рыбы и морепродуктов. В Карелии такие производства действительно на высоте, а в нашей стране потребление рыбопродуктов на душу населения несколько ниже рекомендуемой нормы.

Александр Лукашенко:

Хотя мы тоже начали разводить малька своего на базе Белорусской сельхозакадемии, создали мощное предприятие, чтобы там готовить специалистов соответствующих. И вот, наверное, Владимирович, надо этих специалистов забросить десантом к Александру Петровичу, пусть учатся там, как это нам делать: малька не только форелевых пород рыб, но и других.

Целый список конкретных предложений от Беларуси озвучил вице-премьер. Речь об экспорте городского транспорта, дизель-поездов, лифтов. Также Беларусь может поделиться опытом создания мини-тэц на местных видах топлива.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы провести обследование этих залежей торфа, сделать оценку актуальную, разработать нужный проект, построить торфобрикетный завод и рядом с поселком построить мини-ТЭЦ или котельную, работающую на торфу и на отходах древесины, либо чисто на торфу. Вот на юге все-таки кое-что выращивается: ячмень, овес, рожь, картофель. Мы готовы провести сортоиспытания, и если все это покажет эффективность, вот у нас в северных областях климат близок, поэтому мы считаем так, что это все возможно.

С работой белорусского сельского хозяйства делегация из Карелии ознакомилась еще вчера, посетив агрокомбинат «Дзержинский». А сегодня сразу после встречи с Президентом гости побывали на «Амкодоре». Здесь особый интерес вызвала лесная техника. Региону только в этом году понадобилось 30 подобных машин. Возможно, совсем скоро такие комплекты стоимостью в десятки миллионов долларов, будут закупаться в Беларуси.

Александр Худилайнен, глава республики Карелия Российской Федерации:

Нужно на сегодня убедить наших агентств-заготовителей посмотреть технику, производимую на фирме «Амкадор». И хочу сказать, очень достойная цепочка техники для коммунальных служб, для работы, так сказать, на дорогах. Сегодня это очень актуальною.

Валерий Кондратчик, генеральный директор ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

Мы 6 лет занимаемся лесной тематикой, и за 6 лет мы уже более 500 машин изготовили. Проводимые сравнительные испытания здесь в Беларуси между нашей техникой и мировыми аналогами показывают, что мы уже не уступаем ни в качестве, ни в выработке или условиях работы.

Также делегация сегодня посетила индустриально-педагогический колледж, где речь зашла о возможности обучения студентов из Карелии в Беларуси.

Александр Жук, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Обучение их учащихся в наших ресурсных центрах, прохождение практики производственной или даже полноценный курс обучения. Это возможно: обучение взрослого населения по заказу российских предприятий.

В 9 клинической больнице Минска гостей очень интересовал опыт белорусских трансплантологов. Эти медики могут проводить сложнейшие операции, которые в современном мире практикуют лишь единичные клиники.

Сегодняшнюю программу визита высоких чиновников из Карелии закрывала встреча с премьер-министром Беларуси. Достигнутые за столь плодотворный день договоренности стороны обсудили уже поздним вечером.