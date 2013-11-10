Техрегламент Таможенного союза: почему недовольны предприниматели и что говорят чиновники

Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели готовятся работать по правилам Таможенного союза. Пока у них так называемый адаптационный период. Ожидается, что уже с 1 июля бизнесмены не смогут работать без документов, подтверждающих безопасность и качество товаров. Некоторые с этим соглашаться не хотят. Сертификация в Беларуси стоит дополнительных денег. Казалось бы, все необходимые бумаги должны предоставлять российские дилеры. Однако, как уверяют нас ИПшники, на деле вместо ценного документа – филькина грамота. Чиновники парируют: учитесь работать не с посредниками, а напрямую с производителями – выиграете и сами, и покупатель.

Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана функционирует уже 3,5 года, с тех пор, как вступил в силу Единый кодекс. О плюсах и минусах, которые получила фактически шестая часть суши с населением в 170 миллионов человек, и о перспективах интеграции эксперты не перестают рассуждать.

Елена Семак, преподаватель БГУ, все нюансы торговли «без границ» знает изнутри – параллельно консультант в Евразийской экономической комиссии.

Елена Семак, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Конечно, самым главным эффектом, который мы получили от интеграции, стал рост экспорта Республики Беларусь. Надо сказать, что мы практически в два раза увеличили поставки в Россию и Казахстан.

Второй, конечно, эффект – это развитие нашей промышленности. Максимальный эффект будет для машиностроения. Рост предполагается в 2 раза.

Следующая отрасль, для которой весьма выгодна интеграция, – это деревообрабатывающая. Стройматериалов. И, конечно, наша пищевая промышленность. Прирост в них ожидается примерно в 2-2,5 раза в ближайшие 10-15 лет.

Что простому человеку, потребителю? Занятость и рост заработной планы. Это возможность покупки хорошей продукции.

Как раз качество товаров на общем рынке – пока вопрос открытый. Новые правила подтверждения соответствия техрегламенту Таможенного союза существуют уже больше года, однако обзаводиться документами, заверяющими происхождение и качество, к примеру, тех же джинсов или ботинок, спешат далеко не все продавцы.

Вера Лаврович, директор Центра испытаний и сертификации ТООТ:

Продукция и раньше подлежала сертификации, но вот эта форма сертификата – это форма Таможенного союза. Согласно техническому регламенту, еще продукция подлежит декларированию. Это форма декларации.

Для того, чтобы стать обладателем заветных бумаг, нужно обратиться в один из органов сертификации Беларуси. Далее происходит отбор образцов товара в зависимости от вида и материала. Они направляются в лабораторию на испытания. А уж здесь, если и встречают по одежке, то только по качественной.

Нина Кохно, инженер лаборатории Центра испытаний и сертификации ТООТ:

Это воздухопроницаемость на изделиях. Воздух мы проверяем на джинсовой ткани. Если менее 10, значит результат 13,8. Джинсы в данном случае, изделие наше, отрицательное, оно не соответствует по воздухопроницаемости.

Одежду и обувь здесь испытывают на прочность, стойкость краски, замеряют даже уровень наэлектризованности тканей. Отдельные испытания проводят в медицинских лабораториях, там проверяют не вызовет ли, к примеру, краситель аллергию. В среднем 10% предметов одежды тест не проходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пока по всей стране индивидуальным предпринимателям выдано 1205 документов, подтверждающих соответствие техрегламенту. Это значит, покупатели этих магазинов могут быть уверены: ничего здоровью не угрожает. Интересоваться наличием таких бумаг может каждый потребитель. Срок действия сертификатов и деклараций – три года. Стоимость прохождения испытаний для одного вида товара – около трех миллионов. Однако работать по новым правилам готовы не все продавцы.

Рынок в Ждановичах. Узнав о приезде съемочной группы, у торговых точек собрались десятки человек.

Ольга Шахмуть, индивидуальный предприниматель:

Для нас это очень большие финансовые затраты. Лабораторные исследования стоят от 150 условных и выше. Они делаются на конкретный состав. Придется провести где-то 23-27 лабораторных исследований.

Предприниматели рассказывают о своих трудностях торговли по новым правилам. Сертификация стоит для них недешево, а московские оптовики, у которых белорусские челноки и покупают товар, никаких документов о происхождении тех же платьев или брюк не выдают. А ведь их придется предоставить контролирующим органам. При покупке вручают лишь бумагу, в которой количество приобретенных единиц и общая стоимость. О производителе ни слова.

Татьяна Ничипор, индивидуальный предприниматель:

Вообще никак не сертифицируется. У них нет ни кассовых аппаратов, ни отрывных талонов, у них нет ничего.

Откуда они его взяли? Я бы с удовольствием узнала и пошла взяла бы там.

Схема попадания товара от производителя на белорусский рынок долгая и описать ее сложно, но примерно можно. Предположим, есть завод по пошиву одежды в Китае или Турции. Предприятие продает свою продукцию крупным оптовикам. Они в свою очередь товар поставляют более мелким (таковыми являются те самые московские предприниматели). Дальше товар продают челнокам из Минска. Только после этого одежда и обувь распределяется по магазинам и предстает перед покупателем. Понятно, что на каждом этапе каждый из участников старается «навариться». Можно предположить, насколько дешевле стоил бы товар, если эту схему сократить хотя бы вдвое.

Хозяйка магазина:

Там в зависимости от закупочной цены. Есть и хорошие вещи, есть и дешевые.

Супермегадорогие никто не будет покупать и продавать? Смотря где торговать. Здесь? Конечно, нет. Чтобы что-то заработать, надо дешевле купить, чтобы что-то продать.

За сколько покупают и за сколько в финале продают? Может быть, две цены выходит.

Несмотря на то, что этот товар соответствует всем требованиям, хозяйка магазина прячется от камеры. Мол, соседи-продавцы не оценят. Здесь правят суровые законы рынка, а тех, у кого с документами все в порядке, называют чуть ли не штрейкбрехерами.

Похожую историю рассказала и продавец Елена. В этом магазине одежда белорусских дизайнеров. Соответственно, и документы, подтверждающие качество, на руках. Оттого нередко приходится выслушивать завистливые отзывы от соседок.

Елена, продавец:

Это же все слышно. Я стою около своего магазине, они – около своего.

Сергей Сумарев обувной бизнес начал еще 20 лет назад. К любимому делу привык относиться серьезно. Потому и с документами по новым правилам не стал тянуть до последнего дня. Предприниматель давно избрал для себя принцип «правила торговли едины для всех». Ведь любой продавец рано или поздно и сам становится покупателем.

Сергей Сумарев, бизнесмен:

Есть закон Республики Беларусь, и закон должен быть единым для всех. Это законное право, когда человек приходит в магазин и требует документ, подтверждающий безопасность и качество продукции. Потому что потом возникают вопросы со здоровьем. Когда идут испытания, выясняется, что ту же аллергию вызвала та же самая одежда или игрушка. Я считаю, что это требование – правильные законы.

Виктор Маргелов «свое дело» начал еще в 90-х. Сейчас это 4 магазина, кафе, кондитерское производство. Предприимчивый бизнесмен параллельно руководит и конфедерацией предпринимательства. Проблемы и секреты торговли знает изнутри.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Действительно, есть и такие, которые купили за доллар, а в результате здесь продают за 100.

Сегодня мы каждый сам за себя. И только от этого получается дороже. Это логистика, объединение в закупочные сети, пулы. В результате этого товар был бы дешевле.

Вероятно, в ближайшее время к закупкам подключатся и оптовые организации, подчиненные Минторгу. Покупая импортные товары напрямую от производителей, составят конкуренцию частным оптовикам, что в конечном итоге сыграет в плюс к кошельку покупателя.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Ведь не может индивидуальный предприниматель сертифицировать все, ему нужны мелкие партии товаров. Он должен у кого-то приобрести, у кого будут уже все документы. Либо это будет изготовитель, белорусский, российский, казахский, либо оптовик, который смог. У него есть финансовые средства, чтобы завести крупную партию, чтобы ее просертифицировать либо продекларировать и предложить индивидуальному предпринимателю. И это будет совершенно другая цена.

На этой неделе специалисты провели мониторинг. На 32 рынках страны проверяли наличие у индивидуальных предпринимателей документов, подтверждающих происхождение и качество товара. Если таковые отсутствуют, одежда и обувь должна маркироваться надписью о том, что сертификация не пройдена. В результате тест не сдали 90% предпринимателей. Впрочем, это неудивительно. Ведь даже в России, откуда везут товар, по официальным данным, треть продавцов не могут подтвердить ни качество, ни даже происхождение своего товара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Мы не против продукции китайского, турецкого или любого другого производства. Но самое главное, чтобы эта продукция прошла оценку соответствия и было подтверждено, что она безопасна.

Пока предпринимателям предоставили период адаптации к новым условиям до 1 июля 2014 года. Вероятно, некоторые усмотрят в этом тот самый минус Таможенного союза, без которого не было бы и плюсов. Ведь не стоит забывать, что благодаря интеграции Беларусь экономит как минимум на энергоносителях. Покупая нефть по льготным тарифам и газ по ценам втрое ниже восточноевропейских, за 2012 год бюджет сэкономил около 10 миллиардов долларов. Отсюда и стоимость коммунальных услуг, которая гораздо ниже, чем даже у соседей по таможенной тройке.

Елена Семак, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Я приведу житейский пример. Предположим, 3 квартиры на одном этаже. Вы решили их объединить. Будет 1 большая квартира на весь этаж. Но для этого нужно сделать ремонт. Правильно? Во время ремонта вы, естественно, несете издержки. Вы тратите, вы испытываете неудобства и так далее. Но в конечном итоге вы получаете, что хотите. Мы сейчас строим общий дом, общую квартиру.