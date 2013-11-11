Новости Беларуси. Беларусь готова обеспечить Карелию необходимой техникой и предлагает сотрудничество в строительстве жилья и аграрном секторе. Развитие отношений по этим направлениям президент Александр Лукашенко обсудил с главой Карелии Александром Худилайненом. Глава белорусского государства еще раз подчеркнул взаимодополняющий характер экономик двух республик.

За первое полугодие 2013 года товарооборот Беларуси и Карелии вырос практически на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Более чем на 30% вырос и экспорт. В основе поставок в этот российский регион – шины, нефтепродукты, грузовые автомобили, сахар, мука и колбасы. К нам импортируются необработанный алюминий, газетная бумага, гранит и базальт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Восстановление уровня торговых отношений должно стать нашей первостепенной задачей просто на даже не завтрашнюю перспективу, а на сегодняшнюю.

Карелия активно развивает свой аграрный сектор экономики и лесопромышленную отрасль, решает задачу водообеспечения населения. Примерно те же задачи, что и мы решаем в Беларуси. И в связи с этим, и Бог велел нам, сотрудничать по этим направлениям. Беларусь располагает и квалифицированными специалистами с большим опытом работы в данных сферах, имеет современные технологии производства, переработки, а также выпускает необходимую технику, оборудование, востребованное в соответствующих отраслях. И мы готовы развивать взаимодействие по этим направлениям и предложить нашим партнерам использовать любые наши наработки, и людей, и нашу технику.

Знаю, что в Карелии большое внимание уделяется жилищному строительству. То же самое, что и у нас. Реконструкция и развитие дорожной инфраструктуры, модернизация парка пассажирской техники. То же самое, что и мы в Беларуси делаем. Здесь мы готовы скооперироваться. Опять же, Бог велел нам в этом направлении идти вместе. Так будет легче.

Белорусские строители обладают опытом проектирования, возведения жилья, инфраструктурных, социальных и других объектов, опытом строительства этих объектов. Кроме того, для карельских строителей могут представлять интерес и белорусские стройматериалы и оборудование. Мы в последнее время в этом направлении немало сделали. Начиная от цементоизделий, из железобетона, заканчивая крановым оборудованием и другими приспособлениями для строителей.

В свою очередь Беларусь нуждается в стабильном обеспечении потребности населения в доступной и качественной рыбе, морепродуктах. Карелия обладает развитым рыбохозяйственным комплексом. Здесь мы видим неплохую перспективу взаимовыгодного сотрудничества.

Александр Худилайнен, глава Республики Карелия Российской Федерации:

Мы с большим удовлетворением смотрим за вашими успехами в области сельского хозяйства. Сегодня сельское хозяйство переживает далеко не лучшие времена в Республике Карелия. А вы за последние 10-15 лет сделали грандиозные успехи.

Что касается рыборазведения. Очень хорошая тема. Александр Григорьевич, сегодня действительно 70% форели, выращенной в Российской Федерации, – это форель, выращенная в Карелии. Мы сегодня добились полной технологической цепочки. Если раньше мы покупали оплодотворенную икру в той же Финляндии, то теперь полный цикл есть в Карелии.

Можем поделиться опытом, можем осуществить обмен по этому направлению. Это, наверное, тоже будет интересно как Республике Беларусь с вашими предпринимателями, с вашими хозяйствами, так и Республике Карелия.

После встречи с президентом делегация Карелии отправилась на крупнейшее в СНГ предприятие по выпуску дорожной и сельхозтехники – «Амкодор». Больше всего гостей интересовали машины для заготовки леса. Таких в регионе только в 2013 году понадобилось 30 комплектов. А это десятки миллионов долларов. При этом за импортную технику приходится платить значительно дороже.

В Россию уходит около 30% экспортной продукции нашего предприятия. Налажены поставки и в Карелию.

Александр Худилайнен:

Нужно действительно сегодня убедить наших лесозаготовителей посмотреть технику, производимую фирмой «Амкодор». Хочу сказать: очень достойная цепочка техники для коммунальных служб, для работы на дорогах. Сегодня это очень актуально, потому что на сегодня состояние дорог в Республике Карелия подразумевает постоянные ремонтные и профилактические работы для дорожного покрытия. Плюс очень интересная техника есть для коммунальных служб. Маленькая, маневренная.

Валерий Кондратчик, генеральный директор ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

Мы шесть лет занимаемся лесной тематикой. За шесть лет мы уже больше 500 машин изготовили.

Проводимые сравнительные испытания здесь, в Беларуси, между нашей техникой и другими аналогами показывает, что мы уже не уступаем ни в качестве, ни в выработке, ни в условиях работа.

Если по качеству я говорил, что сравнялись с машиной, то по цене разница в нашу пользу – процентов 30-40. Это уже существенно.

Утром 11 ноября память погибших в годы Великой Отечественной делегация из Карелии почтила минутой молчания. Лидер Республики возложил цветы к монументу на площади Победы. В далеком 44-м в боях за освобождение Карелии сражались представители всех народов и республик Советского союза. Среди них было и немало белорусов.