Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь входит в число государств, формирующих ядро здравомыслия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается экспорта, на фоне мировых тенденций необходимо наращивать объемы поставок и искать новые подходы. Достигнутый за пять месяцев 2023 года рост по экспорту товаров почти на 14 % не повод для успокоения. Дальнейшая тактика действий на внешнем контуре во многом зависит от дипломатов.