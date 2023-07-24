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Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси

24 июля 2023 11:52
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Новости Беларуси. Беларусь входит в число государств, формирующих ядро здравомыслия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается экспорта, на фоне мировых тенденций необходимо наращивать объемы поставок и искать новые подходы. Достигнутый за пять месяцев 2023 года рост по экспорту товаров почти на 14 % не повод для успокоения. Дальнейшая тактика действий на внешнем контуре во многом зависит от дипломатов.

Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси-1

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Очень динамично идут отношения между Беларусью и Казахстаном. Структура торговли многосторонняя. По машиностроению у нас имеются сборочные производства тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей. Очень хорошо пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси. Всем известны под брендом белорусской продукции товары, которые продаются: мясная, молочная, кондитерская продукция.

Постпред Беларуси при ООН: мы продолжим продвигать наши национальные интересы. Подробнее здесь.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Павел Утюпин # Фотофакт

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