Новости экономики за 21.07.2023

Флагманские предприятия кондитерской отрасли Беларуси готовы увеличить поставки своей продукции в азиатский регион. Чем готовы удивлять искушенного потребителя? Какими разработками займутся новые резиденты индустриального парка «Великий камень»? Каких рекордных значений достиг мировой госдолг и чем это грозит развивающимся странам? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КИТАЙ Китай заинтересован в белорусских продуктах питания. Потребители азиатского региона уже оценили качество белорусского шоколада, высоким спросом пользуется рапсовое масло, алкогольные напитки, кукурузные хлопья. Но останавливаться на том объеме поставок, который есть сегодня, предприятия «Белгоспищепрома» не планируют. Поставки ведутся по десяткам действующих контрактов. На китайский рынок предприятия концерна экспортируют практически весь основной ассортимент выпускаемой продукции. Флагманские предприятия кондитерской отрасли Беларуси имеют представителей на территории Китая, что говорит о растущем спросе на отечественную продукцию как у китайского потребителя, так и у китайского бизнеса.

КОМПАНИЯ ИЗ МОЛДОВЫ ВПЕРВЫЕ ЗАКЛЮЧИЛА СДЕЛКУ НА ПЛОЩАДКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ БУТБ Расширился круг стран, резиденты которых используют биржевую B2B-платформу для реализации товаров на белорусском рынке. Первая сделка между компаниями Беларуси и Молдовы зарегистрирована на площадке промышленных и потребительских товаров БУТБ, в рамках которой действует сервис импортозамещения. Сейчас на площадке размещены почти 150 тысяч активных заявок на продажу по 48 товарным категориям – от автотранспорта, бытовой техники и продуктов питания до стройматериалов, лабораторного оборудования и нефтехимии. Преимущественно это предложения от белорусских предприятий, однако пул иностранных поставщиков тоже постоянно растет.

ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» В «Великом камне» зарегистрированы два новых резидента. Китайская компания займется разработками в области АПК. Это будут исследования в сфере вспомогательных добавок на основе агрохимических продуктов, технологий полива, прогноза урожайности. Планируется сотрудничество с белорусскими предприятиями по практическому применению результатов исследований. Еще один новый резидент – белорусская компания – занимается разработкой и производством лабораторных реагентов и расходных материалов для молекулярной биологии и генетики.