В Беларуси зерновые и зернобобовые убраны с 12% площадей

Жатва приобретает массовый характер. Но пока чаще всего комбайны можно встретить на полях с озимым рапсом. Его убрано свыше 45 %. Намолочено 350 тысяч тонн маслосемян. Говорить о том, насколько будут заполнены закрома, пока преждевременно. Ситуация по регионам разнится. В некоторых существенное влияние оказала засуха. Аграрии оптимизма не теряют и рассчитывают, что валовой сбор зерна не будет существенно отличаться от прошлых лет, когда его хватало для госзаказа, на фураж и семена.