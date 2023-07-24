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В Беларуси зерновые и зернобобовые убраны с 12% площадей

24 июля 2023 08:43
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Новости Беларуси. В Беларуси завершили обмолот озимого ячменя. В целом зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 12 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зерновые и зернобобовые убраны с 12% площадей-1

Жатва приобретает массовый характер. Но пока чаще всего комбайны можно встретить на полях с озимым рапсом. Его убрано свыше 45 %. Намолочено 350 тысяч тонн маслосемян. Говорить о том, насколько будут заполнены закрома, пока преждевременно. Ситуация по регионам разнится. В некоторых существенное влияние оказала засуха. Аграрии оптимизма не теряют и рассчитывают, что валовой сбор зерна не будет существенно отличаться от прошлых лет, когда его хватало для госзаказа, на фураж и семена.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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