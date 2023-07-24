В уборочной кампании в Беларуси задействуют около 7,5 тысячи комбайнов

Новости Беларуси. Уборочная кампания – все нацелены на результат. Топлива хватит на весь период работы в полях. По данным Минсельхозпрода, запасы дизеля составляют более 35 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы финансирования решены. Техническая подготовка заметно выше уровня 2023 года.

Всего в кампании задействуют около 7,5 тысячи комбайнов. Новых вдвое больше, чем в 2022 году – 800 машин. 460 из них уже прибыли в хозяйства.