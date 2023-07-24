Прямой эфир

В уборочной кампании в Беларуси задействуют около 7,5 тысячи комбайнов

24 июля 2023 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уборочная кампания – все нацелены на  результат. Топлива хватит на весь период работы в полях. По данным Минсельхозпрода, запасы дизеля составляют более 35 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы финансирования решены. Техническая подготовка заметно выше уровня 2023 года.

Всего в кампании задействуют около 7,5 тысячи комбайнов. Новых вдвое больше, чем в 2022 году – 800 машин. 460 из них уже прибыли в хозяйства.

В уборочной кампании в Беларуси задействуют около 7,5 тысячи комбайнов-1

В республиканском штабе уборочной кампании отмечают слаженность работы с «Гомсельмашем» и Министерством промышленности, также определено количество недостающих механизаторов и комбайнеров. Почти за каждым из них закрепили организацию, и теперь понятно, кто и на какой вид техники придет трудиться. 

Даже самая сложная поломка сельхозтехники должна быть оперативно устранена – максимум за сутки. Для этого специалисты дежурят круглосуточно, из их числа созданы мобильные группы.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 21.07.2023
21 июля 2023 17:37

Новости экономики за 21.07.2023

В Беларуси убрали около 10% зерновых и зернобобовых с полей
21 июля 2023 08:26

В Беларуси убрали около 10% зерновых и зернобобовых с полей

В Брестской области уже начали реализацию маслосемян рапса в счёт госзаказа
21 июля 2023 06:18

В Брестской области уже начали реализацию маслосемян рапса в счёт госзаказа