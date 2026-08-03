Беларусь замещает 3 млрд куб.м импортного природного газа за счет внутренних ресурсов

17 % – именно такую долю в энергобалансе Беларуси сегодня занимают местные виды топлива. За этой цифрой скрывается колоссальный масштаб. Каждые сутки наши котельные, цементные гиганты и предприятия ЖКХ сжигают объемы щепы и торфа, которые в годовом исчислении превышают 3,5 миллиона тонн условного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это наш железобетонный щит энергетической безопасности. Фактически за счет внутренних ресурсов страна полностью замещает 3 миллиарда кубометров импортного природного газа! Это миллиарды рублей, которые не уходят за рубеж, а остаются работать внутри нашей экономики.

Настоящий прорыв в этой сфере происходит прямо сейчас. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район жестко обозначил курс на тотальную автономию регионов. Глава государства заявил о необходимости настойчивого перевода котельных и предприятий Беларуси на отопление древесными пеллетами и местным сырьем, оставив газ и другие источники в качестве резерва. И это не просто призыв, это стратегия экономической стабильности. Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко. И торф в этой стратегии наше настоящее национальное достояние. Ежегодно в стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него в 2026-м наши заводы планируют произвести более 800 тысяч тонн топливной продукции, что сэкономит еще 400 миллионов кубометров импортного газа! Причем запасов этого белорусского «черного золота» в промышленных разработках хватит как минимум на ближайшие 100 лет.