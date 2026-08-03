Беларусь замещает 3 млрд куб.м импортного природного газа за счет внутренних ресурсов
17 % – именно такую долю в энергобалансе Беларуси сегодня занимают местные виды топлива. За этой цифрой скрывается колоссальный масштаб. Каждые сутки наши котельные, цементные гиганты и предприятия ЖКХ сжигают объемы щепы и торфа, которые в годовом исчислении превышают 3,5 миллиона тонн условного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это наш железобетонный щит энергетической безопасности. Фактически за счет внутренних ресурсов страна полностью замещает 3 миллиарда кубометров импортного природного газа! Это миллиарды рублей, которые не уходят за рубеж, а остаются работать внутри нашей экономики.
Настоящий прорыв в этой сфере происходит прямо сейчас. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район жестко обозначил курс на тотальную автономию регионов. Глава государства заявил о необходимости настойчивого перевода котельных и предприятий Беларуси на отопление древесными пеллетами и местным сырьем, оставив газ и другие источники в качестве резерва. И это не просто призыв, это стратегия экономической стабильности.
Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко.
И торф в этой стратегии наше настоящее национальное достояние. Ежегодно в стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него в 2026-м наши заводы планируют произвести более 800 тысяч тонн топливной продукции, что сэкономит еще 400 миллионов кубометров импортного газа! Причем запасов этого белорусского «черного золота» в промышленных разработках хватит как минимум на ближайшие 100 лет.
Но как это работает на практике в обычных регионах? Яркий пример – поселок Октябрьский в Смолевичском районе. За счет запуска новой котельной на местном топливе себестоимость тепла снизилась на 18 рублей 70 копеек за каждую гигакалорию!
Только этот один объект ежегодно экономит более 3,5 миллиона кубометров импортного газа, а чистая денежная экономия за считаные месяцы превысила 100 тысяч рублей. Комфорт и тепло для 3,5 тысячи жителей теперь полностью обеспечивают наши, белорусские автоматические котлы.
И модернизация не останавливается. Прямо сейчас реализуются планы по обновлению еще 47 энергообъектов страны. Причем 40 из них переводятся с обычных дров на высокотехнологичные пеллеты. И вот здесь кроется главная интрига: пока мировые эксперты спорят, выдержат ли европейские страны грядущую зиму без заоблачных трат на чужие ресурсы, белорусская глубинка уже сегодня способна греть себя сама, вообще не оглядываясь на внешние рынки.