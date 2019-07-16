Олег Кожемяко: «Будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь»

Новости Беларуси. Приморье России – богатый на полезные ископаемые край. Для их добычи активно используется наша карьерная техника, и в этом направлении мы тоже рассчитываем на увеличение поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приморье России – богатый на полезные ископаемые край. Для их добычи активно используется наша карьерная техника, и в этом направлении мы тоже рассчитываем на увеличение поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Тот фундамент, который был создан за предыдущие годы, сейчас будет реализовываться на территории Приморья. Конечно, это направление по реализации продукции сельского хозяйства. Мы расширим эту линейку, будут созданы и торговые дома в крупных городах, по районам. Это направление по сборке лифтов – то, что мы вчера осмотрели. С нами была представлена горнорудная компания, которая использует сегодня БелАЗы.
Поэтому все, что было наработано нами в предыдущие годы, я думаю, будет реализовываться на территории Приморья, будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь.
Основа экспорта в Приморский край – грузовые автомобили, шины и продукты питания. Импортируем оборудование и технику.
Беларусь и Россию объединяет не только экономическое сотрудничество: общая память о героях Великой Отечественной войны – это то, что бережно хранят наши народы. Утро у делегации из Приморского края началось с церемонии на площади Победы. Губернатор Олег Кожемяко в сопровождении роты почетного караула возложил венок к монументу. Цветы легли к Вечному огню.